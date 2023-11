Aprenda uma oração poderosa para quitar as dívidas e sair do vermelho

Se você já se encontrou afundado em dívidas, não foi o único. Confira agora uma oração para sair das dívidas

Você já se encontrou afundado em dívidas, sentindo que a falta de dinheiro é uma sombra constante em sua vida? Se sim, você não está sozinho.

Conheça, abaixo, uma oração para sair das dívidas perfeita para quem não apenas busca alívio imediato, mas também estabelece as bases para uma vida financeira próspera.

Prepare-se para romper com as correntes da dívida e abrir as portas para a abundância:

Oração da libertação financeira

Pai Celestial que me deste o universo como herança, abre-me a fonte da riqueza infinita para que agora mesmo eu comece a pagar todas as dívidas e mergulhar na abundância sem fim. Sei que todo o pedido, feito com fé, obtém o resultado, como ensinou Jesus, por isso este meu pedido, para que todas as minhas contas sejam pagas divinamente, já está sendo atendido. Coloco-me sob a orientação divina. Sigo as instruções de Deus e vou pagando corretamente tudo que é devido aos outros, pois o que é dos outros não me pertence e nem me faz falta, já que a abundância infinita jorra sobre mim como uma chuva torrencial.

Afasto de mim, para sempre, a tentação do medo de passar necessidade. Quanto mais pago, mais recebo, crendo na lei de que é dando que se recebe. Assim é, porque assim como penso acontece. Obrigado (a) Pai de riqueza inesgotável, pela riqueza imensa que vem vindo a mim a cada dia, de tal forma que digo a todos, com alegria, que já estarei pagando tudo corretamente. Tenho fé inabalável. Minha maré está mudando e a riqueza está jorrando para mim. Vejo todas as contas pagas, tudo na maior perfeição. Assim é e assim será. Amém!

Da dívida à abundância

Ao recitar essa oração para sair das dívidas com sinceridade e fé, você está dando os primeiros passos em direção a uma vida financeira mais positiva. Lembre-se: a mudança começa de dentro para fora. Que esta jornada de libertação financeira seja um renascimento para um capítulo de abundância e prosperidade em sua vida!