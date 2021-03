Reprodução: Alto Astral Aprenda como aplicar os cílios postiços corretamente

Durante o jogo da discórdia no Big Brother Brasil 21, os olhos de Lumena chamaram a atenção do público. Sua reação emotiva acabou causou o descolamento de seus cílios postiços. Para você não passar pela mesma situação, saiba como aplicar os cílios do jeito certo!

De acordo com o maquiador Allex Gören, no mercado atual há infinitos modelos e acabamentos de cílios postiços, como os de acabamento natural ou sintético.

Os modelos em acabamento natural são indicados para celebrações mais intimistas, onde a maquiagem é mais leve e não exige muita produção. Já os modelos sintéticos, bem mais volumosos, são recomendados para eventos que pedem um efeito expressivo e impactante.

Segundo o profissional, o primeiro passo para aplicar corretamente os cílios postiços é medir o produto, para que tenha o tamanho exato dos olhos. Caso seja necessário, é recomendado cortar os cílios postiços.

“Isso é essencial, pois eles geralmente vêm maiores para que esse ajuste possa ser feito e não descole”, afirma Allex.

Em seguida, aplique cola para cílios postiços em toda base e faça leves movimentos para secar um pouco, durante cerca de 30 segundos. Após esse tempo, com o auxílio de uma pinça, cole primeiro o meio, depois o canto externo e depois o canto interno. Para finalizar o acabamento adequado, ajuste os cílios nos seus olhos.

Recomendamos todo cuidado na escolha da cola. “Devemos sempre fazer a colagem com o produto apropriado, assim teremos um efeito natural e sem prejudicar a sua saúde”, explica o maquiador.

Para quem nunca usou cílios postiços, o profissional indica sempre escolher um modelo mais delicado. Dessa forma, é mais fácil de se acostumar, não “sentir um peso” nos olhos e, possivelmente, se incomodar durante o uso.

Além disso, para quem prefere um resultado menos marcado, existe um modelo com acabamento em “tufinhos”. “Aplicamos uma pequena quantidade e já temos um efeito mais natural, porém com um acabamento incrível!”, aconselha o profissional.

Como dica final, Allex explica que, para conseguir um efeito mais expressivo, antes de colar os cílios, é recomendado usar um curvador de cílios e depois aplicar uma máscara .

Consultoria : Allex Gören / maquiador profissional do salão Hermas Beleza, em Campinas.