Aprenda a ter compreensão e perseverança para sua vida melhorar

Sabe quando vem uma ideia diferente e a gente nem entende o motivo pelo qual ela surge?

Pode ser a sua intuição se manifestando, conversando com você! Existem sinais que não precisam ser propriamente mágicos, que vão acontecer como se tivesse um passe de mágica, com luzes coloridas, meio, quem sabe, místicas.

A mais pura intuição é como um tilintar, acontece do nada, num estalo, num lampejo. Isso porque grandes transformações acontecem sempre a partir de pequenas ideias, as quais se receberem crença positiva, vão sim, se transformar em uma semente que vai germinar e quem sabe, se transformar num grande Jequitibá.

A compreensão tem sempre que andar de mãos dadas com a perseverança. Uma sem a outra é uma vida sem firmeza; posso crer mas se não persistir, não tem como a sementinha brotar.

Quantas pessoas você entende que o merecimento delas é muito maior do que aquele que a mesma pessoa acredita ter?

Isto acontece o tempo todo, pois a percepção sobre nós mesmos é muito difícil de ser aprimorada sem estudo, sem aprofundar o entendimento sobre quem somos, nossas limitações, nossas dificuldades com questões que a gente sempre entende que a solução está fora e muito longe do nosso controle.

Mas como fazer a vida acontecer de um jeito que possa ser segura e próspera em todos os campos da vida? Estudando sobre tudo e sobre você! Quem você é, do que realmente gosta, o que é que te faz sentir bem e em paz? Sempre existe muito interesse no par romântico, na outra pessoa, naquela pessoa que, na verdade, deveria ser nós mesmos.

Saiba que a pessoa mais interessante que você deve conhecer de fato, é a que consegue ver refletida no espelho. Com ínfimos recursos isto pode ser lapidado e aquele brilho pessoal que pode ser assim, inimaginável, ele vai sendo revelado e surpreendido a você mesmo e todos ao seu redor.

Comida sem tempero, não deixa de ser comida, mas quando é preparada com atenção, com energia, com temperos de qualidade, o sabor é diferenciado por mais simples que o prato possa ser. Assim somos nós, eu, você e quem você ama.

Vamos? Te convido a caprichar, use a tua sabedoria com compreensão e perseverança caminhando juntas. Assim não tem azar que chegue à sua porta nem sorte que te esqueça.

