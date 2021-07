Reprodução: Alto Astral Aprenda a oração da gratidão e prosperidade

É comum a busca por orações e promessas em momentos de dificuldades, principalmente quando a necessidade de melhoras é imediata, como em casos de doenças e falta de recursos financeiros, por exemplo.

As rezas, porém, também podem (e devem!) ser feitas como um agradecimento pelas conquistas, realizações, pedidos atendidos, objetivos alcançados, entre tantos outros motivos para agradecer . Mas nem sempre é fácil enxergar essa gratidão, ainda mais em meio de um cenário tão caótico.

Passando bem longe da positividade tóxica , o exercício de gratidão vai muito além disso: ele nos mostra razões pelas quais devemos ser gratos, mas que passam batidas no dia-a-dia. Por isso, a ideia é escrever em um papel durante um tempo livre coisas que merecem sua gratidão.

Quando você perceber que há muito mais a ser agradecido do que imaginava, é chegada a hora de aprender a oração especial de gratidão ao universo . A reza agradece por todos aqueles motivos listados e pede pela prosperidade, que abrirá seu caminho para receber ainda mais bênçãos!

Dica: faça essa prece ao se deitar, agradecendo pelo dia vivido e fazendo novos pedidos para o novo dia que nascerá.

Oração da gratidão e prosperidade

“Universo misterioso e perfeito, que tudo pode ver, pela bênção que possuo em minha vida, atraio a saúde do meu corpo, o verdadeiro amor, o emprego dos meus sonhos e tudo que eu almeje. Sou grato pelo que possuo e o que vou alcançar, acredito, confio, entrego e realizo. Pela minha fé do dia a dia, eu me aproximo da luz, do bem e do amor. Minha energia atrai o poder de todas as coisas, pois posso tudo Naquele que me fortalece…

Dou o devido respeito à natureza, com a qual me conecto e através da qual me sinto equilibrado. Posso sentir a vida de todas as coisas que vibram em meu coração e minhas veias. Grito aos quatro cantos que estou vivo! Torno meus dias cada vez mais coloridos, atraindo pessoas verdadeiras, sentimentos sinceros, momentos inesquecíveis. Sei que consigo fazer isso. Oh, Universo, ao qual sou grato, Deus que tudo vê, eu O invoco!

Os objetivos diários aos quais me proponho alcançar fazem parte da minha caminhada, a qual enfrentarei facilmente. A luta da rotina serve para alimentar minha vontade de querer cada vez mais. Meus desejos são propósitos, ordeno que todos cheguem até mim. Nas pequenas coisas me fortifico, dou valor ao que sou, tenho gratidão e enxergo a majestade que existe em mim. Sou um ser humano único e não preciso de nada e ninguém para me sentir assim. Possuo garra, força e amor dentro de mim…

Eu me reinvento e me descubro diariamente. Busco a evolução, aprofundo minha conexão com meu “eu” espiritual: corpo, alma, saúde e realidade. Eu vivo no amor, sou amor-próprio e respiro amor. Vou atrair tudo que houver de positivo, pois os meus pensamentos materializarão meus objetivos e eu penso e vivo na positividade. Meu passado não me define. Como a borboleta, estou em constante mudança. Envio meus pedidos ao Universo e afirmo que serei ouvido. Acredito, peço e recebo!

Não cairei em locais obscuros, pois a luz celestial me acompanha. Ela acende em minha cabeça e me livra de vendas que me impeçam sentir e ver o amor de Deus. Sempre estou no lugar certo e atraio os atributos corretos para ser cada vez mais uma pessoa melhor. Sou grato pelo amor que me cerca, pelo bem que me rodeia, por aqueles que se importam comigo. Entrego minha vida às bênçãos do Universo, para todo o sempre…

Gratidão, gratidão, gratidão!”

Fonte: João Bidu