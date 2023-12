Foto: Reprodução Aprenda a harmonizar a bebida com cada tipo de prato no Ano-Novo

O Réveillon está chegando, e nada melhor do que brindar a chegada do novo ano com uma ceia recheada de sabores. Para tornar esse momento ainda mais especial, é interessante harmonizar bebidas com cada tipo de prato, proporcionando uma experiência inesquecível.

De maneira geral, a noite de Ano-Novo pode ter jantares com alimentos bem diferentes. No Natal a Ceia possui alimentos mais comuns nas casas, mas na virada do ano as comidas podem ser um pouco diferentes. Por isso é interessante pensar em bebidas ideais para cada tipo de prato.

Vamos te dar algumas dicas e ideias de como harmonizar bebidas com os pratos para virar o ano de forma saborosa.

1. Champagne + frutos do mar

O espumante está presente na virada de muitas pessoas e ele se harmoniza perfeitamente com frutos do mar. O frescor da bebida ressalta a suculência e os sabores específicos de pratos como camarões, peixes e ostras.

2. Vinho branco + aperitivos

Se sua ceia contar com aperitivos leves, como queijos, patês e saladas, aposte em um vinho branco de qualidade. A acidez da bebida equilibra os sabores, proporcionando uma combinação refrescante, o sabor leve do vinho branco valoriza o gosto dos petiscos deliciosos da sua ceia.

3. Vinho tinto + carne assada

Para quem prefere pratos mais robustos, com a presença de carnes assadas, o vinho tinto é a escolha perfeita. Seja um Merlot encorpado ou um Cabernet Sauvignon, a complexidade da bebida complementa a intensidade da carne.

4. Cervejas especiais + petiscos

Se a sua ceia conta com uma seleção de petiscos e finger foods, se joga nas cervejas especiais. A variedade de estilos, desde as mais leves até as mais encorpadas, oferece opções para todos os gostos. Essa combinação é perfeita para virar o ano com boa energia.

5. Coquetéis + sobremesa

Para encerrar a noite com doçura, aposte em coquetéis que combinem com sobremesas. Um espumante rosé pode ser uma excelente escolha para acompanhar doces como tortas e sorvetes. Para fechar o jantar especial de reveillon, aposte nessa combinação.

