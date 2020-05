Aprenda a fazer uma mini-horta em casa durante a quarentena

Marcelo Dalla Confira o horóscopo do dia





ÁRIES



Procure expressar-se de forma afetuosa. A Lua minguante segue em Peixes , clima é de sensibilidade e todos ficam mais suscetíveis. Bom período para alimentar a alma com música, cinema, teatro ou a arte que preferir. A Lua desafia Mercúrio, desfavorecendo assuntos complicados. Cuidado com gastos impulsivos e excessos no prazer. Essa semana Júpiter, Saturno e Vênus iniciaram sua retrogradação, pedindo mais introspecção e muitas revisões. Os movimentos agora são mais internos do que externos.

TOURO

A intuição e a imaginação ganham destaque. A Lua minguante segue em Peixes, você fica mais sonhador. O Sol segue em harmonia com Júpiter Plutão, favorecendo terapias, transformações, renovações e aprofundamentos. Aproveite para cultivar empatia e compreender os sentimentos alheios. Mas Vênus segue em movimento retrógrado : atenção para exageros nos gastos, as ilusões, a carência, os enganos em relação aos outros e aos investimentos. Comedimento, pesquisa, realismo, revisões e reavaliações são importantes.

GÊMEOS

Você pode exercitar suas habilidades intelectuais e sua capacidade de comunicação para criar abundância. Ao mesmo tempo, momentos de recolhimento e introspecção são importantes. Vale desacelerar para ouvir a intuição e sentir o que se passa em seu coração. Com a Lua minguante em Peixes, tem um bom período compreender mais sobre si mesmo, repensar a vida, transmutar crenças limitantes e promover uma grande reprogramação mental. Procure interessar-se por boas notícias, para que possa ficar mais inspirado.

CÂNCER

Agora é hora de alimentar os sonhos, cultivar mais recolhimento e introspecção. A Lua minguante segue em Peixes, suas habilidades psíquicas e artísticas estão favorecidas. Fé, sensibilidade e compaixão são as qualidades em destaque. Vale praticar a visualização criativa: imaginar seus planos e projetos como se já estivem acontecendo. Cresce o interesse em transformar-se, reinventar-se. O Sol se combina com Júpiter e Plutão , favorecendo limpezas, desintoxicações, curas e a renovação das energias.

LEÃO

A Lua segue minguante em Peixes para ativar a imaginação e sua capacidade de sonhar. Período ideal para fechamentos, conclusões, esclarecimentos. Até a próxima Lua nova, aproveite para fazer um balanço do quanto avançou e alimentar novos planos. O Sol combina forças com Júpiter e Plutão: Você pode também investigar, pesquisar, informar-se melhor e aprofunda-se em muitos assuntos. É tempo de cultivar comedimento, eliminar o supérfluo e priorizar o essencial. As expectativas devem ser dosadas com realismo.

VIRGEM

A Lua segue minguante em Peixes, signo oposto, pedindo também momentos de recolhimento e introspecção. No horário de almoço a Lua desafia Mercúrio, é melhor evitar conversas complicadas neste período. Todos ficam mais dispersivos e sensíveis. O melhor é deixar a vida fluir sem cobranças, buscar inspiração nas artes e nos assuntos transcendentais. É importante agora cultivar criatividade e positividade, para evitar pensamentos pessimistas ou derrotistas. A generosidade, o altruísmo, as atitudes nobres também são antídotos.

LIBRA

A Lua minguante segue em Peixes e desperta a sensibilidade. Procure reservar tempo para ficar sozinho, sonhar e meditar. Sol e Plutão favorecem as compreensões profundas. Momentos de recolhimento também são produtivos, para que possa analisar os últimos movimentos e estabelecer as próximas metas. Mas Vênus segue em movimento retrógrado: cuidado com a impulsividade nos gastos. O céu pede muitas revisões, evite fechar grandes acordos ou fazer grandes investimentos. A não ser que já tenha feito muitas pesquisas.

ESCORPIÃO

A Lua minguante segue em Peixes, enquanto o Sol se combina com Júpiter e Plutão: intuição e sensibilidade ganham evidência. Vale fazer uma boa limpeza nos armários, na mente e nas emoções para renovar as energias. Movimente-se para liberar a ansiedade. É tempo de prosperar ajudando os outros a prosperarem. A cada dia cresce também seu interesse pelo ocultismo e reinvenção pessoal. Na medida em que avança nos estudos e nas compreensões, pode sentir vontade de liberar o excesso de bagagem.

SAGITÁRIO

É preciso assumir a responsabilidade pela renovação e reinvenção. Usar a experiência adquirida ao longo do tempo, mas compreendendo que nada mais é como antes. “Voltar à normalidade” é algo que não mais existe, é ilusão. O amadurecimento, a perseverança e o comprometimento trarão a construção de novos projetos, enquanto muitas coisas ficam para trás. É um poderoso despertar, mesmo que às vezes, por meio da dor. Porém, um despertar necessário, para uma vida mais íntegra, com valores essenciais e verdadeiros.

CAPRICÓRNIO

Procure manter-se aberto e receptivo. Observe, contemple mais, deixe a vida fluir. A Lua segue minguante em Peixes, o Sol se combina com Plutão: Sua intuição pode indicar o caminho certo a seguir. Os temas elevados, os assuntos de cunho espiritual, místico e transcendental ganham destaque. Terapias, intercâmbios e leituras podem alimentar a alma e trazer novas compreensões. O céu indica o caminho da introspecção para muitas análises e revisões, com vários movimentos retrógrados. A realidade está em plena transformação!

AQUÁRIO

Imaginação, magia e encantamento. Com a Lua minguante em Peixes, tudo o que traz significado para a vida fica favorecido. Trabalhos e atividades que dependam de inspiração também ficam beneficiados. Reserve tempo também para meditar, relaxar, ouvir músicas suaves. A Lua se combina com Urano para favorecer mudanças: Vale buscar novos assuntos, fazer algo inovador, buscar inspiração nas artes e em temas elevados. Se você ainda não se dedica a um passatempo criativo e artístico, vale pensar nessa possibilidade terapêutica.

PEIXES

Importantes percepções sobre seus valores e sua autoestima estão em pauta. A Lua minguante segue em seu signo: inspiração, empatia e compaixão devem predominar. Sua intuição fica afiada. É importante cultivar seu equilíbrio emocional, relaxar e descansar para manter os níveis de energia. Concentre-se no que for importante. Vênus, o planeta do amor e das finanças segue retrógrado, pedindo revisões nesses assuntos. Ao comprar e vender, pesquise melhor. Perceba se as trocas em suas relações estão justas e saudáveis.

