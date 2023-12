Divulgação Ano novo, vida nova! Aprenda a fazer uma limpeza energética no seu lar com cristais

O fim do ano bate à porta, e com ele, as tradições e superstições para o novo ano. E, para deixar o peso de 2023 para trás, nada melhor que fazer uma limpeza energética. Essa é uma prática comum em muitas tradições espirituais e culturas, com o intuito de liberar energias negativas acumuladas ao longo do ano e começar o próximo com uma mentalidade positiva e renovada, e uma boa maneira para fazer isso é utilizar pedras e cristais.

A terapeuta holística Mariana Tortella explica que a ideia de utilizar esses elementos para energizar ambientes de casa está associada a práticas como a Radiestesia e o Feng Shui, a cristaloterapia e a espiritualidade metafísica, e ensina o passo a passo para começar o ano com as melhores energias possíveis.

“As terapias holísticas são uma excelente forma de realizar limpezas energéticas a fim de eliminar os excessos ou o que não serve mais para o nosso lar. Através disso, é possível nos libertar do poder inconsciente dos registros passados e simplificar o ato de realizar novas metas e projetos”, comenta a terapeuta Mariana, especialista em Radiestesia e Radiônica.

Escolhendo as pedras

O primeiro passo para realizar a limpeza é escolher as pedras adequadas. Mariana menciona as principais e explica a função de cada uma:

Quartzo Cristal : Conhecido por suas propriedades de amplificação de energia, esse é um cristal frequentemente usado para energizar espaços.

Ágata : Pode trazer equilíbrio e estabilidade energética, além de bençãos.

Ametista : Conhecida por suas propriedades calmantes, conectoras e protetoras.

Obsidiana : Pode ajudar a absorver energias negativas.

Turmalina negra : uma ótima opção de cristal para proteção contra energias nocivas.

Limpeza das pedras

Antes mesmo de fazer a limpeza energética dos ambientes, é preciso fazer a desimpregnação das pedras para remover qualquer energia indesejada. “Isso pode ser feito lavando-as em água corrente, deixando-as sob a luz do sol ou da lua, ou usando o gráfico radiônico desimpregnador. Mas cuidado, pois algumas delas são solúveis em água, então não podem ficar muito tempo exposta ao líquido”, diz Tortella.

Posicionamento estratégico dos cristais

Coloque as pedras em áreas estratégicas da casa. “Por exemplo, você pode colocar o quartzo cristal perto de janelas para atrair e amplificar a luz do sol; já na porta de entrada da casa, você pode colocar a turmalina negra e a ametista para proteger e expandir a energia; no banheiro, você pode utilizar a obsidiana, que promove uma limpeza profunda de toda energia que deve ir embora; enquanto na sala e no escritório, é recomendado o Ágata e o Quartzo transparente, que vão atrair leveza e estabilidade energética”, pontua Mariana.

Quanto tempo deixar as pedras expostas?

Por fim, a terapeuta explica que esse tipo de limpeza pode ficar sempre exposto, tendo apenas o cuidado de recolher os cristais uma vez por mês e lavá-los em água corrente e energizá-los no sol.

Fonte: Mulher