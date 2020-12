Redao Joo Bidu Aprenda a fazer simpatias para fortalecer amizades

Amigos são tão importantes nas nossas vidas que eles acabam se tornando uma espécie de família para a gente. Sofremos muito quando brigamos com um amigo querido ou vemos que a amizade não era como antes.

Por isso, separamos algumas simpatias para ajudar a reatar uma amizade ou para ter mais amigos caso se sinta mais solitário neste período de quarentena.

Simpatias para fortalecer amizades

PARA TER MUITOS AMIGOS

Acenda 1 vela amarela sob 1 pires e reze com muita fé o Salmo 80, a Miguel, pedindo para o seu círculo de amizades crescer a cada dia. Depois, faça 3 vezes o sinal-da-cruz. Jogue os restos da vela no lixo, lave o pires e use-o normalmente.

SIMPATIA PARA AUMENTAR O CÍRCULO DE AMIZADE

Para atrair bons amigos, faça 1 saquinho com 1 tecido verde e coloque dentro dele 1 ametista pequena, pétalas de margarida e 1 papel com a palavra amizade escrita. Feche o patuá com 1 fita de cetim branca e pingue sob o tecido gotas do seu perfume favorito. Ande sempre com esse saquinho dentro da sua bolsa ou mochila.

PARA TER AMIGOS VERDADEIROS

Escreva o nome dos seus amigos em 1 pedaço de papel branco, pingue 3 gotas do seu perfume favorito, dobre até ficar pequeno e coloque dentro de uma gaveta. Deixe lá por 3 dias. Pegue o papel e guarde dentro da sua bolsa ou carteira.

PARA TER SUCESSO NAS AMIZADES

Faça uma oração bem bonita para o anjo Vehuel, concentrando-se em seu pedido. Em seguida, acenda 1 incenso de sândalo e passe a fumaça dele ao redor dos seus pés e da sua cabeça, tomando cuidado para não se queimar. Depois, recolha as cinzas do incenso e jogue no lixo.

PARA QUE INIMIGOS SE TORNEM AMIGOS

Escreva o nome de todos os seus inimigos em um pedaço de papel sem uso. Depois, deposite-o no fundo de um copo. Coloque açúcar até a metade e encha de água. Tampe e deixe o copo num local onde ninguém veja. Após 7 dias, despeje o líquido e o papel em um vaso de planta.

PARA TER SINCERIDADE NAS AMIZADES

Compre 1 pedra ágata e deixe no sereno por 1 noite. Pela manhã, pegue a pedra e coloque na entrada da sua casa. Deixe lá até às 8 horas da noite. Nesse horário, segure a pedra na sua mão e reze para o seu anjo da guarda, pedindo que haja muita sinceridade e lealdade no seu círculo de amizades. Depois, coloque essa pedra dentro de 1 saquinho amarelo e feche com 1 linha também amarela. Leve esse patuá sempre com você.

PARA NÃO PERDER AMIGO

Com 1 caneta verde, escreva o seu nome completo e o do seu amigo, em formato de cruz, em 1 pedaço de pano. Dobre quantas vezes quiser e prenda com 1 broche. Enquanto faz essa simpatia, faça orações da sua preferência. Guarde o embrulho em uma gaveta sua e deixe lá até notar que o perigo de perder essa amizade passou. Jogue o embrulho com o broche no lixo e volte a usar a caneta de forma habitual.

PARA REATAR AMIZADE

Escreva o seu nome completo e o do seu amigo em 1 papel e dobre ao meio. Amarre com 1 fita vermelha e enterre em um vaso com flor. Quando reconquistar a amizade dessa pessoa, desenterre o papel e jogue no lixo.

PARA APROXIMAR AMIGOS BRIGADOS

Compre 2 cristais pequenos e deixe mergulhado em um pouco de água e sabão de coco por 1 noite inteira. Ao meio-dia do dia seguinte, jogue a água na pia e lave os cristais, pedindo ao anjo Aniel que ajude a aproximar os seus amigos que estão brigados. Depois, dê 1 cristal para cada 1, sem contar para eles o verdadeiro motivo.

PARA NÃO TER INVEJA NA AMIZADE

Acenda 1 vela azul e olhe para a chama dela por alguns segundos. Em seguida, feche os olhos e diga: “A amizade nos uniu e nada pode nos afastar”. Espere a vela terminar de queimar, junte os restos e enterre em 1 vaso de flor. Lave o pires e use-o normalmente. Cuide da flor com carinho, pois enquanto ela estiver bonita, a inveja não irá incomodar a sua relação com os amigos.

PARA A PROTEÇÃO ENTRE OS AMIGOS

Vá até a igreja para assistir uma missa, ajoelhe-se e reze 1 Pai-Nosso e 1 Ave-Maria em frente ao altar. Na hora da comunhão, antes de colocar a hóstia na boca, junte a ela 1 anel banhado a ouro, e diga: “Senhor, recebo de ti toda assistência para os meus problemas de amizade”. Em seguida, tome a hóstia e coloque o anel no dedo. Não tire o anel do dedo por um longo período e não deixe que ninguém toque nele.

PARA FIRMAR AMIZADE

Se quiser fortalecer a amizade com alguém, brinde com a pessoa, tomando o licor de sua preferência. O que sobrar do licor no seu copo, você deverá oferecer ao seu santo protetor. Esta simpatia deve ser feita durante a Lua Cheia.

PARA ATRAIR AMIGOS

Faça 1 saquinho com 1 pano violeta e coloque dentro dele 1 pedrinha ametista, folhas de eucalipto e o Salmo 9 escrito em 1 pedaço de papel. Feche com linha branca e pingue sob o tecido 2 gotas de essência de eucalipto. Carregue esse patuá sempre com você e, assim, Hahaiah lhe ajudará a encontrar amigos leais.

PARA CONQUISTAR A AMIZADE DE ALGUÉM

Compre 1 vela branca e espete nela 4 alfinetes de cabeça, formando 1 cruz. Carregue com você, na bolsa ou na carteira, mais 1 alfinete. Quando encontrar a pessoa que deseja que fique sua amiga, cumprimente-a e, assim que chegar em casa, espete o alfinete no meio dos outros, guardando a vela dentro de 1 vidro tampado, com água. Deixe lá até essa pessoa se tornar sua amiga. Depois, despeje a água aos pés de uma árvore, enterre a vela ali e jogue o vidro no lixo.

