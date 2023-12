Foto: Reprodução Aprenda a fazer as receitas mais buscadas de 2023

Em 2023 muitas pessoas decidiram se arriscar na cozinha e acabaram pesquisando novas receitas deliciosas para inovar na alimentação simples do dia a dia. O Google divulgou uma lista com os pratos mais pesquisados nesse ano! Ficou curioso?

Além de te contar mais detalhes sobre cada receita da lista, vamos te fornecer o passo a passo de como fazer. Uma curiosidade interessante e divertida de acompanhar, você pode conferir as que você mais gostar e ir tentando se arriscar na cozinha no próximo ano.

Aprenda a fazer as receitas mais buscadas de 2023

Não é só o Spotify que disponibiliza a retrospectiva das músicas e artistas preferidos de seus usuários, o Google também entrou na onde e divulgou as receitas mais pesquisadas nesse ano. Confira abaixo e aprenda a fazer.

1. Tacacá

Talvez esse primeiro lugar tenha uma grande influência musical por parte da cantora Joelma! A música “Voando pro Pará” possui um refrão com a presença desse prato típico do Norte, certamente isso gerou curiosidade e nada melhor do que pesquisar na internet para descobrir o que essa palavra significa. Basicamente, o tacacá é preparado com o caldo amarelo tucupi e uma goma de mandioca e pode ser servido com jambu ou camarão seco. O canal tudo gostoso possui um vídeo que ensina a reproduzir essa delícia em casa, veja abaixo.

2. Bolo alagado

O bolo simples esse ano ganhou um upgrade e passou a ser inerido em algum recipiente e mergulhado em calda. Ele viralizou nas redes sociais e acabou se tornando uma boa opção de sobremesa ou lanche da tarde para muitos brasileiros. O canal Rute receitas possui um vídeo dessa versão em chocolate, confira abaixo.

3. Salpicão de frango

Ele nunca sai de moda! Presente na Ceia de Natal de muitas famílias, além de ser a cara do verão e do churrasco de domingo. Cremoso, fácil de reproduzir e relativamente econômico, esse prato ganhou terceiro lugar nas receitas mais pesquisadas em 2023. O canal cozinhando com a Nathy ensina essa receita de forma simples e rápida, veja abaixo.

4. Temaki frito

Um prato que provavelmente conquistou o coração dos que estão começando a se arriscar na culinária japonesa. Muitas vezes a textura de um alimento cru pode parecer estranha e por isso aqui no Brasil temos a cultura de fritar algumas peças de comida japonesa. A união da criatividade brasileira com o sabor japonês. Aprenda no canal rango a reproduzir essa delícia, confira abaixo.

5. Roast Beef

Uma forma um pouquinho diferente de consumir carne, o rosbife é nada mais que um assado de carne bovina, podendo ser feito com diferentes cortes, dependendo escolha de quem vai preparar e consumir a receita. O Mohamad Hindi ensina a fazer o rosbife perfeito, veja abaixo.

6. Zaatar

Um tempero muito famoso e usado no Oriente Médio, o Zaatar leva tomilho, orégano, gergilim, cominho, coentro e outros. Aqui no Brasil ganhou destaque através da gastronomia libanesa na esfiha, tabule e húmus, por exemplo. O canal Druah ensina a reproduzir esse molho delicioso, confira abaixo.

7. Arroz de Cuxá

O Maranhão marcando presença nessa lista deliciosa! O cuxá é um molho típico da culinária maranhense, que leva ingredientes encontrados com facilidade na região, que acrescentado ao arroz ganhou caráter regional e acabou conquistando a mesa de muitos brasileiros. O canal passa tempo com Cacau publicou um vídeo ensinando essa receita, aprenda abaixo.

8. Ovo de Páscoa de pistache

O pistache foi um dos sabores mais procurados quando o assunto são os doces, principalmente no período da Páscoa, ele foi incorporado em recheios dos clássicos ovos de Páscoa. O recheio se destacou e conquistou o 8º lugar na lista. O canal vida melhor possui um vídeo ensinando como fazer ovo de Páscoa de pistache, já deixa salvo para a próxima temporada de Páscoa, aprenda abaixo.

