Aprenda a como ter um guarda roupa versátil e com estas 3 peças clássicas!

O guarda roupa é uma das armas mais poderosas de uma mulher, pois lá estão o seu estilo e sua personalidade. Porém muitas brasileiras têm dificuldades em conseguir um closet versátil e funcional, onde as peças combinam entre si. Hoje vamos te mostrar que compeças clássicas e certeiras podemos elaborar inúmeros looks para diversas ocasiões.

As peças tradicionais são atemporais, ou seja, não saem de moda e trazem um toque sofisticado e podem e devem ser combinadas com as últimas tendências. Conhecer o seu estilo é muito importante para conseguir um guarda roupa onde as peças te representam, sem precisar de milhares de roupas que você nunca usou.

Hoje o novo luxo é o simples, o slowfashion e peças que possuem responsabilidade social e ambiental, por que a moda vai muito além das roupas. Separamos 3 peças clássicas que podem passar anos e continuam sendo usadas e amadas por muitas.

Blazer

Representando o empoderamento feminino, o blazer é a peça fundamental no closet de qualquer estilo. Conferindo um toque de austeridade, perfeito para o trabalho ou para deixar o look casual mais arrumadinho.

O blazer clássico e em cores neutras, são perfeitos para o trabalho e ocasiões mais formais. Já os modelos coloridos e estampados trazem um ar alegre e divertido para a peça, criando um mix entre o clássico e o moderno.

Camisa Branca

A camisa branca é a peça básica e clássica mais importante do seu armário, já que ela combina com literalmente tudo além de ser extremamente versátil, podendo se usada no escritório, passeios casuais ou até mesmo como saída de praia.

Seja combinada com jeans, alfaiataria e até mesmo como sobreposições por vestidos, a camisa branca transforma qualquer visual básico, principalmente aliada a acessórios modernos.

Trench Coat

O item utilitário criado para proteger os soldados do frio e da chuva extrapolou as bases militares e foi repaginado. Mas foi na maision Burberry que ele se tornou uma das peças mais sofisticadas e desejadas do mundo da fashion.

Hoje existem diversos modelos e estilos do trench coat, seja os clássicos feitos em lã e botões frontais, até os de couro ou sarja com amarração na cintura. Encontre o modelo que mais se enquadra no seu estilo e terá uma peça invernal para esbanjar elegância durante o inverno.

Ter peças clássicas e atemporais no guarda roupa é essencial para combinar com itens modernas, garantindo um closet funcional e cheio de estilo, sem contar que contribui no impacto ambiente, evitando a sobrecarga de peças descartadas na natureza, ajudando a criar um mundo mais sustentável. Gostou da matéria? Deixe a sua opinião nos comentários!