Aprenda 6 maneiras de usar o pincel chanfrado na maquiagem

ARIES

Bom período para ativar contatos. A Lua cresce em Peixes e se harmoniza com vários planetas, favorecendo os intercâmbios e as atividades ligadas à comunicação com mais expressividade. Vale dar espaço para tudo o que traz inspiração também: cinema, leituras, música, um passeio junto à natureza ou atividades de cunho artístico, por exemplo. O amor e o romantismo também ganham destaque. Todos podem ficar mais sensíveis, empáticos e receptivos para entender os sentimentos alheios.

TOURO

Período favorável para encontros, reuniões e negociações. Mercúrio combina forças com a Lua em Peixes: bom para dialogar com sensibilidade. Você pode atualizar informações, investir livremente em contatos e divulgações. Aproveite para estudar, investigar, pesquisar, e desvendar mistérios. Assim pode perceber o que deve ser mudado, curado ou consertado. Assuntos ligados à magia, metafísica ou ao ocultismo ganham destaque. Vale também reservar tempo para atividades artísticas, prazerosas e inspiradoras.

GÊMEOS

Período de mais inspiração, poesia e sensibilidade. Continue aberto para ouvir opiniões, avaliar ideias e incorporar o recurso dos outros. Sócios, clientes, investidores e colaboradores estão em primeiro plano. Com Mercúrio em Escorpião e a Lua em Peixes, o período é bom também para ouvir a intuição e obter respostas. O diálogo profundo e curativo continua favorecido. Esteja disposto para promover intercâmbios, você pode buscar e oferecer colaboração. Estar em contato com a natureza e com a água pode ser especialmente curativo.

CÂNCER

O clima é de sonho, empatia e compaixão. A Lua segue em Peixes, garantindo inspiração e sensibilidade de sobra. Período propício para programas românticos ou atividades artísticas. Tudo o que traga encantamento, que eleve a alma e amplie a fé. Dia bom para as comunicações também, pois a Lua se combina com Mercúrio e Netuno. Vale ativar negociações, falar com quem for preciso para encaminhar projetos e adiantar tarefas. Exercícios de relaxamento e boa música podem fazer milagres.

LEÃO

Você pode entender melhor suas emoções e lidar com assuntos de cunho mais profundo. Mercúrio segue em Escorpião e combina forças com Netuno: conte com mais inspiração, sensibilidade e intuição. Além disso, a Lua segue no sensível Peixes: bom período para se aproximar de quem ama, abrir o diálogo, trocar ideias e elevar seus ideais. A vida se inunda de arte, encantamento e poesia. Exposições de artes, música, cinema, teatro, romantismo e tudo que seja fascinante desperta sua atenção.

VIRGEM

Dialogar, negociar, aprofundar conhecimentos e os vínculos de afeto: estas são as premissas do período. Bom dia também para buscar inspiração em tudo o que eleva a alma, já que a Lua segue em Peixes e se combina com Mercúrio. Está mais fácil entrar em sintonia com os outros. Você pode marcar encontros, conversar, ler, estudar, ouvir música, dar asas à imaginação, criar, amar e sonhar. Vale reservar tempo também para interiorizar-se, alimentar a alma com arte, beleza e assuntos espirituais.

LIBRA

Vale aproveitar o período para inspirar-se com as artes, os ensinamentos elevados, programar terapias e atividades culturais. A Lua segue em Peixes e sorri para Mercúrio, estimulando a sensibilidade e a abertura para o diálogo. As conversas curativas, o romantismo e aas artes ganham destaque. Você pode também ampliar seu círculo social com novas amizades, a gentileza é sua melhor aliada. É bom lembrar-se de respirar devagar e profundamente, alongar-se, relaxar e faça tudo com calma, sem ansiedade.

ESCORPIÃO

O período é de fertilidade, tanto emocional, quanto mental. A Lua segue em Peixes e combina forças com Mercúrio, que segue em seu signo, favorecendo a inspiração, a fé, o contato com as pessoas queridas, as conversas sensíveis e profundas. Bom período para se encontrar com amigos, reconciliar-se com quem estava afastado, resgatar laços de amizade. Além disso, Mercúrio e Netuno ativam sua inspiração e favorecem a sintonização com as dimensões superiores. Assuntos elevados, transcendentais e espirituais estão em evidência.

SAGITÁRIO

Seu mundo interior está ativado! O período é de resoluções importantes. Lua, Mercúrio e Netuno seguem em signos de Água, favorecendo momentos agradáveis, com mais amor, emoção, sensibilidade, colaboração e fluidez nos intercâmbios. Gentileza e diplomacia o ajudam a conquistar amigos e a manifestar cada vez mais a abundância em sua vida. Vale reservar também momentos para ficar sozinho para analisar o quanto avançou e quais são os novos projetos a serem ativados com seu aniversário.

CAPRICÓRNIO

É tempo de investir nos contatos, em suas habilidades diplomáticas e estratégicas para oportunidades maiores e melhores. Lua e Mercúrio favorecem aprendizados, intercâmbios e negociações, prometem mais inspiração, sintonia e sensibilidade. Você pode realinhar interesses com quem segue juntos com você, promover acordos e alianças. Aproveite para elevar os sentimento e cultivar a harmonia interior. Essa harmonia se refletirá no mundo externo, em suas relações, sua produtividade e em boas oportunidades.

AQUÁRIO

Aproveite o dia para conversar, conte com boas oportunidades para expandir seus contatos. Lua e Mercúrio indicam um período bom para estar com pessoas queridas! Com mais empatia e compaixão, você pode aprofundar as relações com quem ama e angariar colaboradores para seus projetos. Fica mais fácil compreender os outros, dar às pessoas o tempo, a atenção, o respeito e o espaço que merecem. A intuição fica mais afiada também. Vale meditar, estudar e entrar em contato com a natureza para renovar suas energias.

PEIXES

Eis um belo período para cultivar sua capacidade de expressar ideias e sentimentos. A Lua segue em seu signo, combina forças com Mercúrio e Netuno, favorecendo as boas ideias e a comunicação. Você pode analisar, investigar, descobrir e perceber o que estava confuso ou escondido. Pode também canalizar a criatividade com mais fluidez e produtividade. Atividades ligadas à restauração, artes, reciclagem, reformas e reabilitação ficam favorecidas. Aproveite para elevar-se com a beleza, a arte e os assuntos edificantes.