Apreensões resultantes de ações com cães na PMES em 2023 já superam todo o ano de 2022 desde o mês de agosto.

Ao finalizar o fechamento das estatísticas do mês de outubro de 2023 observou-se um significativo aumento nas apreensões alcançadas pelos binômios policiais. Comparando esses dados com os do ano anterior constata-se que já no mês de agosto as apreensões resultantes de ações policiais com emprego de cães já havia ultrapassado o total de apreensões contabilizadas em todo o ano de 2022, atingindo assim um marco histórico de apreensões no ano de 2023.

O volume de apreensões mostrou-se ainda mais relevante quando realizada a comparação apenas para armas apreendidas, que, no mês de junho de 2023, havia superado todo ano anterior e, em outubro mostrou-se 37% maior do que todo o ano de 2022, conforme mostra o quadro de apreensões de “JAN – OUT”.

O sucesso extraordinário alcançado pelo BAC neste ano destaca não apenas a eficácia das operações, mas também a dedicação e o profissionalismo dos militares envolvidos. A antecipação dos resultados, superando o desempenho do ano anterior em apenas oito meses, é um testemunho claro do comprometimento em aprimorar constantemente as habilidades dos cães farejadores e em aplicar as melhores práticas nas missões policiais, sejam elas realizadas diretamente pelo BAC ou pelas Patrulhas K-9 que ficam sediadas em unidades operacionais de todo o estado, dando capilaridade às ações com cães.

O treinamento diário dos cães, aliado à experiência acumulada pelos militares, resultou em um aumento significativo nas apreensões, contribuindo para a segurança da população e o combate eficaz contra atividades ilícitas.

O BAC reitera seu compromisso contínuo com a excelência e a inovação nas operações com cães, buscando constantemente aprimorar as técnicas utilizadas mantendo sempre o mais alto padrão de serviço para garantir a segurança e o bem-estar de todos.

Estamos orgulhosos de celebrar este marco histórico e esperamos continuar contribuindo positivamente para a segurança pública em nossas operações futuras.

