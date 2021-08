Apreensões e prisões do fim de semana na área continental de Vitória

O fim de semana, 30/07 a 01/08, foi de prisões e apreensões na área da 12ª Cia Ind.

No domingo (01), durante Patrulhamento Tático Móvel próximo ao ponto final de Maria Ortiz, os militares visualizaram um indivíduo entregar algo para outra pessoa. Ao perceberem a presença policial o suspeito que recebeu a droga correu e pulou dentro da maré, já o outro tentou correr, mas foi alcançado. Com o abordado foi encontrado R$ 827 reais, três buchas de maconha, três bolas de haxixe e duas pedras de crack.

No sábado (31), Os militares foram informados via Ciodes, pelo cerco inteligente, que um veículo clonado havia passado pela ponte de Camburi. O veículo foi visualizado pelas guarnições em frente ao Shopping Vitória e abordado. Foram encontradas quatro buchas de maconha em seu interior.

Na sexta (30), em patrulhamento na área do 1º Batalhão, na Av. Serafim Derenzi, próximo ao campo do Lolão, a Força Tática visualizou uma motocicleta vermelha com dois ocupantes, foi observado que o carona mantinha as mãos na cintura como se estivesse acondicionando algum volume por baixo do casaco.

Iniciado o acompanhamento e realizada a abordagem foi apreendido o total de 280 unidades de crack. Mais tarde, ao realizar incursão na escadaria Ana Maria Alvarenga, no bairro Santos Dumont, foi visualizado pelos militares um indivíduo trajando roupas civis e colete balístico, que rapidamente empreendeu fuga percorrendo diversos becos.

Durante as buscas os militares apreenderam o colete, dois rádios comunicadores, uma base carregadora, um celular e uma grande quantidade de material para embalo.

Todos os materiais apreendidos, a moto e o veículo, junto com os detidos foram entregues na Primeira Delegacia Regional de Vitória.

