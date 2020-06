Apreensão de armas de fogo e entorpecentes em Aracruz

.

Na última segunda-feira (15), após denuncia anônima, a Força Tática fez em Vila do Riacho, Aracruz, a apreensão uma metralhadora de fabricação caseira, 39 munições cal. 380 e dois carregadores. Não houve conduzidos. Ainda no mesmo bairro, também por denuncia anônima, foi cumprido um mandado de internação, sendo encontrado com o adolescente apreendido 116 buchas de maconha, 48 pinos de cocaína e R$ 262,00 em espécie. Já em Barra do Riacho, também em Aracruz, indivíduos suspeitos se evadiram ao avistarem uma guarnição da PM, mas com apoio da Cadela Pandora, K9 do 5º BPM, foi possível localizar um revólver cal. 38 abandonado na vegetação, com 5 munições.

Ontem (16), policiais militares realizaram abordagem a dois indivíduos em atitude suspeita no bairro Guanabara, sendo possível localizar 100 pedras crack e 56 pinos de cocaína.

Os materiais apreendidos e os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia da região.

