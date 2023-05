Apple vai resgatar design antigo para iPhone do próximo ano; confira

Divulgação/Apple À esquerda, iPhone 12; à direita, iPhone 14

A Apple ainda não lançou o iPhone 15 , mas rumores sobre o iPhone 16 já começaram a surgir. De acordo com o vazador URedditor, o modelo lançado no ano que vem virá com as câmeras traseiras alinhadas verticalmente, design que foi abandonado pela fabricante na linha iPhone 13.

O objetivo da Apple com a mudança seria fazer com que o iPhone 16 seja “instantaneamente reconhecível” como o modelo mais recente, o diferenciando do iPhone 15, segundo o vazamento.

O vazador ainda afirma que a Apple está testando para o iPhone 16 um design igual ao do iPhone 12, o último a usar câmeras alinhadas verticalmente.

Desde a linha iPhone 13, as câmeras são alinhadas na diagonal, design que deve ser mantido na linha iPhone 15, que será lançada em setembro deste ano.

Rumores e vazamentos apontam que o iPhone 15 herdará recursos do iPhone 14 Pro, como câmera de 48 MP, processador A16 Bionic e Dynamic Island.

