Apple vai liberar 5G ‘puro’ nos iPhones brasileiros com iOS 16.4

Unsplash/Jenny Ueberberg 5G “puro” chegará aos iPhones

Com a chegada do iOS 16.4, o 5G “puro” estará disponível em iPhones compatíveis. Usuários que instalaram a versão beta, de testes, verificaram que a conexão 5G Standalone (SA) foi liberada.

Até agora, a Apple só liberava a conexão 5G Non-Standalone (NSA) em seus smartphones, mesmo com a liberação do 5G “puro” em diversas cidades brasileiras.

O 5G SA, ou “puro”, é o verdadeiro 5G, que usa infraestrutura e faixa de frequência destinadas exclusivamente à quinta geração de internet móvel – este é o 5G que vem sendo liberado gradualmente no Brasil.

Já o 5G NSA usa a faixa de frequência do 4G para distribuir o que seria o 5G, mas sem um espectro dedicado. Por isso, o 5G NSA é conhecido como “impuro”. Apesar de não atingir as velocidades do 5G SA, o NSA já tem velocidade bastante superior à do 4G.

Por enquanto, o iOS 16.4, que deve liberar o 5G “puro” nos iPhones, ainda está em fase de testes. A nova versão do sistema operacional deve ser liberada a todos os usuários neste mês ou no próximo.

Fonte: IG TECNOLOGIA