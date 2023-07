Apple vai encerrar pasta temporária na nuvem; veja como salvar fotos

Unsplash/Jenny Ueberberg Usuários devem salvar fotos antes da data limite

Usuários de dispositivos Apple têm até o dia 26 de julho para salvar imagens armazenadas no ‘Meu Compartilhamento de Fotos’, já que o recurso será completamente encerrado nesta data. Desde 26 de julho, não é mais possível fazer o upload de imagens utilizando a ferramenta.

O ‘Meu Compartilhamento de Fotos’ faz o upload das fotos mais recentes do dispositivo na nuvem, armazenando-as por 30 dias, mesmo que a conta do iCloud não tenha espaço disponível. Após esse período, as imagens são apagadas do armazenamento em nuvem.

A Apple informa que as fotos não são deletadas do dispositivo, ou seja, se o usuário não apagou as imagens do iPhone, iPad ou Mac, não é necessário se preocupar. Por outro lado, se as fotos estiverem salvas apenas na nuvem, é necessário resgatá-las antes do fim do prazo. Veja como:

No iPhone ou iPad

Abra o Fotos e toque em Álbuns;

Toque em Meu Compartilhamento de Fotos e, depois, em Selecionar;

Toque nas fotos que você deseja salvar e clique no botão Compartilhar. Depois, clique em Salvar Imagem.

No Mac

Abra o app Fotos e, em seguida, abra o álbum Meu Compartilhamento de Fotos;

Selecione todas as fotos que você deseja salvar ;

Arraste-as do álbum Meu Compartilhamento de Fotos para sua Biblioteca.

iCloud: como ativar o armazenamento automático

Após o dia 26 de julho, o serviço será completamente encerrado. Quem quiser armazenar as fotos na nuvem terá que ativar o recurso Fotos do iCloud em todos os dispositivos. Confira o passo a passo:

No iPhone ou iPad

Acesse Ajustes, clique no seu nome e, depois, em iCloud;

Verifique se o recurso está ativado. Se não estiver, ative-o.

No Mac

Selecione o menu Apple;

Clique em Ajustes do Sistema, depois no seu nome e, finalmente, toque em iCloud;

Você deve ver “Ativado” ao lado de Fotos em cada um dos dispositivos.

Fonte: Tecnologia