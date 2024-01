Foto: Reprodução Apple TV: confira as melhores séries do streaming

A Apple TV+ é a plataforma de streaming de filmes e séries da Apple, competindo com gigantes como Netflix, Amazon Prime Video e HBO Max. Ela já destaca por suas produções originais de sucesso, como “Ruptura” (Severance), eleita uma das melhores de 2022. Outros títulos populares no catálogo incluem: “The Crowded Room”, “Ted Lasso”, “The Morning Show” e “Servant”.

Assinatura Apple TV +

Além disso, a Apple TV+ oferece uma opção mais acessível em termos de preço se comparada a outros serviços de streaming com catálogo exclusivo, como o Disney+. A assinatura está disponível por R$ 21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Continue lendo para explorar mais sobre as séries desse grande streaming.

As melhores séries da Apple TV +

Confira as séries mais elogiadas do streamings.

1. Ruptura

Ruptura, uma criação de Dan Erickson e dirigida por Ben Stiller, é uma intrigante produção do Apple TV+ que mistura suspense, mistério e distopia no ambiente corporativo. Destacado como uma das melhores séries de 2022 , o elenco estrelado por Adam Scott, John Turturro, Zach Cherry, Patricia Arquette e Britt Lower contribui para o sucesso da trama.

A história gira em torno da misteriosa empresa Lumon, onde os funcionários passam por um processo chamado “ruptura”, separando memórias pessoais e profissionais. À medida que um grupo de trabalhadores desmemoriados começa a questionar seu propósito, a série alcança uma nota impressionante de 8,7 no IMDb e 97% de aprovação no Rotten Tomatoes (selo “Fresco”).

2. Silo

Baseada na trilogia literária Wool, de Hugh Howey, O Silo é uma distopia do Apple TV+ com uma primeira temporada avaliada em 85% no Rotten Tomatoes (Certificado Fresco) e nota 8,1 no IMDb. Estrelando Rebecca Ferguson, Rashida Jones, David Oyelowo, Common e Tim Robbins, a série se desenrola em um mundo pós-apocalíptico onde a humanidade está confinada no subterrâneo do “Silo”. Os residentes, alheios ao passado devido a uma revolta, iniciam uma perigosa investigação liderada por Allison (Jones) e Juliette Nichols (Ferguson).

3. For All Mankind

For All Mankind, uma renomada série de ficção científica e drama da Apple TV+, recria a Guerra Fria entre EUA e União Soviética. Aclamada por público e crítica, a série ostenta uma nota impressionante de 8,1 no IMDb e uma aprovação de 93% no Rotten Tomatoes. Com um elenco estelar, incluindo Michael Dorman, Wrenn Schmidt e Krys Marshall, a trama se desenrola em um mundo onde a União Soviética é a primeira a enviar um homem à Lua. Em resposta, a NASA embarca em um projeto para incluir minorias na colonização lunar, explorando as inovações ao longo da corrida espacial em intervalos de 10 anos a cada temporada.

4. Ted Lasso

A cativante comédia dramática Ted Lasso, disponível no Apple TV+, encerrou sua jornada na terceira temporada, lançada em maio. Estrelado por Jason Sudeikis e um elenco talentoso, incluindo Hannah Waddingham e Brett Goldstein, o show conquistou o público com os otimistas ensinamentos do treinador de futebol americano Ted Lasso.

Ao ser contratado para treinar uma equipe de futebol na Inglaterra, mesmo sem entender do esporte, Lasso enfrenta desafios, mas seu método otimista gradualmente transforma a equipe. A série alcançou uma notável aprovação de 90% no Rotten Tomatoes e uma sólida nota de 8,8 no IMDb.

5. Servant

A série Servant destaca-se não apenas por sua durabilidade, mas também pela direção de M. Night Shyamalan e um elenco estrelado, incluindo Lauren Ambrose, Toby Kebbell, Nell Tiger Free e Rupert Grint. A trama acompanha o casal rico Sean e Dorothy Turner, que, após a perda do primeiro bebê, lida com a peculiaridade de Dorothy adotar uma boneca realista como se fosse seu filho natimorto. Ao contratar uma babá, eventos perturbadores transformam a vida do casal. Com uma nota geral de 7,5 no IMDb e uma aprovação de 91% no Rotten Tomatoes, Servant conquista o público.

6. Dickinson

Inspirada na vida da renomada poetisa Emily Dickinson, a série de época Dickinson, ambientada no século 19, utiliza elementos anacrônicos, como figurinos e músicas contemporâneas, para explorar as relações de amizade, literatura e amor da escritora. Com Hailee Steinfeld no papel principal e um elenco talentoso, incluindo Anna Baryshnikov e Ella Hunt, a série aborda os desafios morais e questões de sexualidade da época. Com uma nota de 7,7 no IMDb e uma aprovação de 92% no Rotten Tomatoes, Dickinson cativa o público com sua abordagem única e envolvente.

7. The Morning Show

Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, duas estrelas de Hollywood, brilham na série dramática “The Morning Show”, que já conta com três temporadas e uma quarta a caminho. Inspirada nos bastidores dos programas matutinos nos EUA, a trama também destaca Steve Carell, Billy Crudup, Gugu Mbatha-Raw e Jon Hamm.

A história gira em torno de Alex Levy (Aniston), uma âncora que enfrenta desafios após seu coapresentador, Mitch Kessler (Carell), ser demitido por um escândalo sexual. A nota no IMDb é 8,2, com 67% de aprovação no Rotten Tomatoes.

8. Monarch: Legado de Monstros

“Monarch”, a nova série do Apple TV+, expande o universo dos kaiju, com foco no icônico Godzilla. Estrelada por Kurt Russell e seu filho Wyatt Russell, a trama explora as consequências da luta entre Godzilla e os “Titãs”, monstros gigantes, causando caos nos Estados Unidos.

Cate (Anna Sawai), sobrevivente do conflito, parte em uma jornada global para descobrir a conexão de sua família com a organização secreta Monarch. Ao encontrar Lee Shaw (Kurt Russell), um oficial do exército, segredos reveladores sobre Monarch e os Titãs são desvendados. A série recebeu 89% de aprovação no Rotten Tomatoes e uma nota de 7,5 no IMDb.

9. The Bucaneers

“Os Bucaneiros”, a recente série do Apple TV+, é um drama de época baseado no romance de Edith Wharton. O elenco inclui Alisha Boe, Josie Totah, Kristine Frøseth, Aubri Ibrag e Imogen Waterhouse. Ambientada no século 19, a trama segue um grupo de mulheres americanas em Londres, filhas dos novos ricos, enquanto buscam maridos e tentam integrar-se à sociedade londrina, enfrentando desafios culturais e intrigas entre a elite local. A série obteve uma nota de 6,1 no IMDb e uma aprovação de 77% no Rotten Tomatoes.

