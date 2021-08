Apple terá que pagar R$ 1,5 bilhão após disputa de patentes; entenda

Unsplash/Mihai Moisa Apple terá que pagar por royalties

Após um novo julgamento de disputa de patentes, um júri no estado do Texas determinou que a Apple terá que arcar com US$ 300 milhões em royalties. A empresa de Cupertino deverá pagar pelo uso indevido de patentes da empresa Optis Wireless Technology nos iPhones, iPads e Apple Watch.

Em 2020, outro júri chegou a conceder US$ 506 milhões à Optis, no entanto, um juiz acabou anulando a sentença em abril e ordenou um novo julgamento.

Conforme o divulgado pelo The Register neste sábado (14), as cinco patentes envolvidas no caso judicial já pertenceram à sul-coreana LG, a Panasonic e a Samsung, mas depois foram compradas pela Optis.

Um porta-voz da Apple escreveu ao The Verge dizendo que a companhia ficou desapontada com o veredicto e planeja recorrer da decisão.

“A Optis não fabrica produtos, seu único negócio é processar as empresas usando as patentes que acumulam”, escreveu o porta-voz. “Continuaremos a nos defender contra as suas tentativas de extrair pagamentos indevidos pelas patentes que adquirirem”.

Por fim, vale ressaltar que no mês de julho a Apple relatou um novo recorde em receita referente ao terceiro trimestre de 2021: US$ 81,4 bilhões (cerca de R$ 427 bilhões em conversão direta).