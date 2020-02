Apple pode realizar evento em março para lançar iPhone 9

A Apple pode estar planejando um evento de lançamento “no final de março”, de acordo com rumores coletados pelo site 9to5mac. Um relatório do site alemão de rumores iPhone-Ticker sugere que data mais provável é o dia 31 de março.

No evento, a Apple anunciaria o iPhone 9 (ou iPhone SE 2), que começaria suas vendas no dia 3 de abril. Nos últimos anos a empresa tem realizado eventos no fim de março : em 2019, no dia 25, foi realizada a inauguração de serviços como Apple News + , Apple Card e Apple Arcade , e em 2018, a a empresa fez um evento focado em Educação e novos iPads.

Caso o evento de 2020 se confirme, é esperado que o iOS 13.4 seja lançado na mesma semana. O sistema operacional inclui novos recursos, como compartilhamento de pastas do iCloud Drive , novos adesivos Memoji e mais. Além do iPhone 9 , há rumores de que a Apple está trabalhando em um iPad Pro atualizado e rastreadores de itens AirTags.

Vazamentos anteriores dão conta que o iPhone 9 será equipado com uma tela LCD de 4,7 polegadas. As dimensões seriam de 238,5 x 67,4 x 7,8 mm. Isso seria pouco maior que o iPhone SE original . Além disso, o modelo ainda teria vidro fosco e carregamento sem fio. Outros recursos incluem Touch ID e câmera avançada de lente única.

Quanto as configurações técnicas, o aparelho deve ter processador A13 Bionic de última geração, RAM de 3 GB e duas opções de memória, 64 ou 128 GB. O preço deve ser o mesmo que seu antecessor, US$ 399, cerca de R$ 1,6 mil em conversão direta.