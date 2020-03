Apple pagará até US$500 milhões para donos de iPhones lentos

arrow-options Uber/Divulgação Patinete elétrico da Uber chega a São Paulo





A Uber lançou o serviço de aluguel de patinetes elétricos em São Paulo nesta segunda-feira (02). A capital paulista é a segunda cidade brasileira a receber a novidade, que já está presente em Santos (SP) desde dezembro passado.

Por enquanto, os patinetes elétricos estão disponíveis apenas na zona sul de São Paulo . Sem tarifa mínima para liberação, o valor cobrado será de R$0,90 por minuto de uso.

A Uber chega com os patinetes à capital paulista em um momento conturbado no setor. Responsável pelas marcas Grin e Yellow , a Grow deixou de operar em 14 cidades recentemente, embora se mantenha em São Paulo. Já a norte-americana Lime encerrou de vez suas operações no Brasil em janeiro.

Mudanças na Uber

Trazer o aluguel de patinetes elétricos dentro do aplicativo é só mais uma das diversas novidades que a Uber vem implementando no Brasil. Recentemente, outros recursos chegaram à plataforma , como a integração com o Uber Eats . Agora, não é mais necessário ter dois aplicativos para chamar carros e pedir comidas.

Outra novidade recente e presente, por enquanto, apenas em São Paulo, é a integração do transporte público com os carros particulares nas rotas mostradas no aplicativo da Uber . Além disso, a empresa passou a aceitar vale-refeição nos pedidos de comida na capital paulista.