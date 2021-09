Apple e Toyota negociam desenvolvimento de carro elétrico

Divulgação Conceito mostra identidade visual do futuro carro elétrico da Apple

A Apple está fechando uma parceria com a Toyota para produzir um veículo 100% elétrico inédito, segundo o site Digitimes. O projeto recebeu o nome ‘Titan’ e conta com o envolvimento de outras empresas, como a fabricante de eletrônicos LG e a desenvolvedora de baterias SK Group.

O grau de envolvimento da Toyota no projeto do carro elétrico inédito da Apple ainda não é claro. Rumores sugerem que a fabricante japonesa teria participação no desenvolvimento das baterias, uma vez que tem anos de expertise no ramo. A primeira geração do híbrido Prius foi lançada em 1997, sendo o primeiro modelo da categoria produzido em série no mundo.

O carro elétrico inédito da desenvolvedora do iPhone é uma novela que se estende há muitos anos. A primeira vez que o projeto foi mencionado foi em 2014, à época com envolvimento profundo da Ford. Em meados de 2015, a Apple abordou executivos e engenheiros da Tesla para alavancar os planos, sem sucesso.

De lá para cá, a empresa trocou de executivos e os planos acabaram mudando. O cronograma inicial incluiu o desenvolvimento de um veículo operacional para empresas e universidades. Em 2018, a fabricante decidiu que o modelo 100% elétrico também seria lançado ao público geral.

No fim do ano passado, a Apple iniciou conversas com a Hyundai , mas a fabricante coreana optou por não dar continuidade ao projeto. Em fevereiro deste ano, a Bloomberg publicou que a empresa buscava fornecedores e engenheiros para produzir um veículo 100% elétrico sem o auxílio de terceiros.

Resta saber se a parceria com a Toyota finalmente trará o carro elétrico da Apple à vida.