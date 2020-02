Apple é condenada a pagar empregados por tempo gasto com vistorias

A banda de rock norte-americana Pearl Jam lançou uma campanha baseada em realidade aumentada para divulgar o seu novo single ” Superblood Wolfmoon “. Os fãs terão que apontar seus smartphones para a Lua para poder ouvir a nova música.

Ao acessar o site moon.pearljam.com no celular, o usuário é recebido com uma tela solicitando que você alinhe um círculo com a Lua (se acessar pelo computador, o que aparece é um QR code para ser lido no smartphone). Depois de alinhar tudo, as animações pairam em torno da Lua do mundo real , em sincronia com a canção.

O aplicativo, desenvolvido com uma empresa chamada Powster, é difícil de enganar. A reportagem da Verge tentou “simular” a Lua com uma moeda, sem sucesso. Ou seja, até o próximo dia 18, quando a faixa será lançada no Spotify e Apple Music, os fãs só poderão ouvir ” Superblood Wolfmoon ” se alinharem seus aparelhos com nosso satélite natural.

O novo disco do Pearl Jam, “Gigaton”, será lançado em 27 de março.