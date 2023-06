Apple é a marca mais valiosa do mundo; big techs dominam ranking

Divulgação/Apple Apple é a marca mais valiosa do mundo

A Apple é a marca mais valiosa do mundo, de acordo com relatório da Kantar BrandZ. Com valor de US$ 880,4 bilhões, a dona do iPhone manteve a liderança com ampla diferença em relação a outras marcas.

Depois da big tech, aparecem o Google, com US$ 577,7 bilhões, a Microsoft, com US$ 501,8 bilhões, e a Amazon, com US$ 468,7 bilhões. Das cinco gigantes de tecnologia, apenas o Facebook fica de fora do top 10. Confira:

1. Apple – US$ 880,4 bilhões

2. Google – US$ 577,7 bilhões

3. Microsoft – US$ 501,8 bilhões

4. Amazon – US$ 468,7 bilhões

5. Mc Donald’s – US$ 191,1 bilhões

6. Visa – US$ 169,1 bilhões

7. Tencent – US$ 141 bilhões

8. Louis Vuitton – US$ 124,8 bilhões

9. Mastercard – US$ 110,6 bilhões

10. Coca-Cola – US$ 106,1 bilhões

A lista das 100 marcas mais valiosas do mundo ainda conta com várias outras ligadas à tecnologia. Alguns exemplos são a Oracle (US$ 91,9 bilhões), que aparece em 13º lugar, e a IBM (US$ 87,7 bilhões), em 17º.

Quando o assunto são as fabricantes de smartphones, concorrentes da Apple aparecem apenas na segunda metade da lista. A Samsung (US$ 32,3 bilhões) aparece em 54º lugar, enquanto a Huawei (US$ 30,8 bilhões) fica em 58º.

Dentre as marcas de mídia e entretenimento, algumas redes sociais e plataformas de streaming aparecem no top 100. O Facebook (US$ 93 bilhões) é a 12º marca mais valiosa do mundo, na frente do Instagram (US$ 58,9 bilhões), em 29º lugar, do Youtube (US$ 53 bilhões), em 34º, da Netflix (US$ 49,8 bilhões), em 36º, do LinkedIn (US$ 48,5 bilhões), em 37º, da Disney (US$ 47 bilhões), em 39º, e do TikTok (US$ 44,3 bilhões), em 41º.

Fonte: Tecnologia