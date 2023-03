Apple deve lançar novo iPhone 14 amarelo nos próximos dias

Reprodução/MacRumors Simulação do iPhone 14 amarelo

A Apple deve lançar, nos próximos dias, uma nova cor para o iPhone 14, de acordo com rumores que circulam na imprensa especializada dos Estados Unidos. A marca geralmente lança novas cores para seus smartphones no meio do ciclo, a fim de aumentar as vendas.

Segundo os rumores, a nova cor seria o amarelo, e estaria disponível apenas para os modelo mais básicos da linha, ou seja, o iPhone 14 e o iPhone 14 Plus.

Ao contrário das demais fabricantes, a Apple só tem um lançamento de smartphones por ano e, por isso, precisa implementar outras estratégias para aumentar as vendas no meio desse ciclo. Os lançamentos de iPhones geralmente acontecem em setembro, e novas cores costumam ser lançadas em meados de março ou abril para movimentar o mercado.

No ano passado, a linha iPhone 13 ganhou a cor verde em março, enquanto a versão roxa do iPhone 12 foi lançada em abril de 2021.

Por enquanto, os iPhones 14 e 14 Plus são vendidos no Brasil nas cores azul, roxo, meia-noite (preto), estelar (branco) e product red (vermelho). Depois que a Apple lançar a nova cor amarela nos Estados Unidos, ela deve demorar algumas semanas para chegar ao Brasil.

As versões Pro e Pro Max da linha iPhone 14 não devem ganhar uma nova opção de cor. Os smartphones mais avançados estão disponíveis em roxo-profundo, dourado, prateado e preto-espacial.

Fonte: IG TECNOLOGIA