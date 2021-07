Apple avisa que iPhone 13 e novos iPads devem ter estoque limitado

Ana Marques iPhone 13 deve chegar em setembro

A Apple divulgou seu balanço financeiro para o terceiro trimestre fiscal na última terça-feira (27), e aproveitou para alertar investidores e a indústria sobre o impacto da escassez de chips em sua produção da linha iPhone 13 e dos próximos iPads, a serem revelados na segunda metade deste ano.

Em 2020, a Apple teve que atrasar o lançamento do iPhone 12 devido à pandemia — o que nos levou a conhecer o modelo apenas algumas semanas depois do calendário tradicional, em outubro.

Agora, a empresa não chegou a mencionar atrasos no lançamento, mas apesar de provavelmente manter seu cronograma habitual, a escassez que afeta os suprimentos para produção de iPhones e iPads pode resultar em um estoque limitado de novos produtos.

Você viu?

“A expectativa é de que as restrições de oferta durante o trimestre de setembro sejam maiores do que as experimentadas durante o trimestre de junho. As restrições afetarão principalmente o iPhone e o iPad”, disse o CFO da Apple, Luca Maestri, durante teleconferência de resultados.

Já o CEO da Apple, Tim Cook, diz que a companhia tende a ser menos afetada do que outras empresas, por estar usando designs de chips mais avançados, mas que, ainda assim, a gigante de Cupertino enfrenta alguns desafios da escassez.

Apple prevê crescimento, apesar da escassez

Apesar dos possíveis problemas com restrições na indústria de semicondutores, a Apple disse a investidores que ainda espera um crescimento “de dois dígitos” durante o próximo trimestre, ainda que menor do que os 36% visto recentemente.

Vale lembrar que no segundo trimestre fiscal, a companhia esperava que a escassez custasse cerca de US$ 3 bilhões ou US$ 4 bilhões em receita, considerando iPads e Macs, entretanto, o impacto acabou sendo menor do que o previsto.

Tim Cook disse que apesar da queda em preços de componentes, a Apple ainda está gastando mais do que gostaria em frete devido às restrições da pandemia, e reforçou ainda que a empresa está mantendo a cautela para mitigar ao máximo os impactos em todos os setores.