Apple atualiza iMac no Brasil e computador chega a R$92 mil

Snapchat ganha novo recurso





O Snapchat fechou um acordo que trará para a rede social uma função presente nas rivais TikTok e Instagram . De acordo com o site Variety, a Snap (detentora do Snapchat) fez acordo de licenciamento com empresas de música, trazendo canções famosas para dentro do aplicativo.

A partir de agora, usuários do Snapchat poderão utilizar músicas famosas dentro de suas postagens, inclusive dublando as canções – assim como acontece nos aplicativos rivais. Por enquanto, a novidade só estará disponível na Austrália e Nova Zelândia.

O acordo foi fechado com algumas gravadoras e empresas do ramo da música, como Universal Music Publishing, Warner Chappell, Merlin, National Music Publishers Association e Warner Music Group.

Com o novo recurso, usuários terão acesso às músicas antes ou depois de gravarem os vídeos. O Snapchat também irá direcionar os usuários para aplicativos como Spotify e Apple Music caso eles cliquem na canção.