App Store bate recorde e lucra R$5 bi em uma semana; veja os apps mais baixados

É inegável que a Apple é uma das maiores empresas do mundo. A companhia da maçã, que concentra alguns dos produtos mais desejados pelos entusiastas de tecnologia, começou a investir em outros segmentos, como o serviço de vídeo Apple TV+ e o Apple Arcade, para tentar atingir um novo mercado. Isso contribuiu para o aumento de sua receita em 2019.

A empresa ainda revela que o ano passado foi bastante importante para a App Store , principalmente no período de férias. De acordo com números divulgados, estima-se que os desenvolvedores de apps faturaram US$ 1,42 bilhão – cerca de R$ 5 bilhões – apenas na semana entre a véspera de Natal e a véspera de Ano Novo. Isso equivale a um aumento de 16% em relação ao mesmo período de 2018.

Essas vendas incluíram compras individuais de softwares , como o popular ‘Facetune’, mas também itens dentro de jogos – as famosas microtransações -, como tratores no jogo ‘Farm Digital’, por exemplo. Esses números também consideram assinaturas de serviços de música e vídeo.

A Apple disse que as compras pessoais na App Store estavam tão altas que, na véspera de Ano Novo, a empresa registrou um novo recorde de US$ 386 milhões em um único dia, 20% a mais que no ano passado.

“Começamos a nova década com um impulso incrível e gratidão a nossos clientes que demonstraram tanto interesse e entusiasmo por todos os nossos serviços”, disse Eddy Cue, chefe de software e serviços de internet da Apple , em comunicado enviado à imprensa.

Os anúncios das vendas da empresa coincidem com o segundo dia da CES , a maior feira do setor de tecnologia, realizada em Las Vegas. Por mais de duas décadas, a Apple evitou participar da feira, optando por fazer anúncios em outras plataformas ou realizar seus próprios eventos.

No entanto, neste ano, a empresa enviou sua diretora sênior de privacidade global, Jane Horvath, para participar de uma mesa redonda com representantes do Facebook , da Federal Trade Commission e da Proctor & Gamble.

Esse crescimento mostra que a Apple pode finalmente ter convencido seus consumidores a abrir suas carteiras para algo diferente de um novo iPhone ou AirPods .

Além dos valores de venda, a empresa divulgou algumas listas dos aplicativos mais populares no ano de 2019. Dentre os gratuitos, não é de se surpreender que os primeiros sejam de propriedade de Mark Zuckerberg , como o Instagram e Facebook Messenger .

Principais Aplicativos Gratuitos

YouTube

Instagram

Snapchat

TikTok

Facebook Messenger

Principais Aplicativos Pagos