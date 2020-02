App do Facebook deixará de funcionar em computadores com Windows 10 em março

O aplicativo do Facebook para Windows 10 vai deixar de funcionar no dia 28 de fevereiro. O MSPowerUser divulgou um e-mail que um usuário recebeu com a notícia do desligamento. A rede social instrui as pessoas a usar o navegador para o acesso em computadores.

O e-mail ainda informa que o aplicativo do Messenger vai continuar disponível e que as pessoas podem conversar através do site messenger.com. O Facebook menciona especificamente que o aplicativo está disponível na Microsoft Store .

Reprodução

Veja abaixo o e-mail enviado.

“Como você usa o aplicativo de desktop do Facebook para Windows , queríamos garantir que vc está ciente de que esse aplicativo deixará de funcionar na sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020. Você ainda pode acessar todos os seus amigos e recursos favoritos do Facebook fazendo login no seu navegador em www.facebook.com.

Para uma melhor experiência, verifique se você está usando a versão mais atual de nossos navegadores suportados, incluindo o novo Microsoft Edge .

Você ainda pode acessar o Messenger através do site do Facebook ou fazendo login no seu navegador em www.messenger.com. Se você preferir um aplicativo para desktop para suas conversas, tente o novo Messenger para Windows, que você pode baixar agora na Microsoft Store.

Obrigado por usar o aplicativo de desktop do Facebook para Windows, a Equipe do Facebook.”