App de relacionamento chinês para público LGBTQIA+ chega ao Brasil

Divulgação Claro expande rede 5G DDS no Brasil

A Claro anunciou, nesta quarta-feira (4), a ampliação da cobertura de sua rede 5G DDS para mais 12 cidades do Brasil. A novidade chegou ao país em julho, quando foi instalada nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.

Agora, a tecnologia da Claro funciona também nas cidades de Belém (PA), Brasília (DF), Campinas (SP), Goiânia (GO), Guarulhos (SP), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Santo André (SP), Santos (SP), São Bernardo do Campo (SP), São Caetano do Sul (SP) e São Luís (MA).

Apesar do nome, a rede da Claro ainda não é o 5G . O sistema funciona como uma prévia, e usa as já existentes frequências da rede 4G para oferecer uma internet móvel mais rápida.

“Para o usuário, a rede 5G DSS permite a entrega imediata de uma experiência equivalente à da fibra óptica, com conexões até 12 vezes mais velozes que o 4G convencional, com velocidade de até 400 Mbps”, garante a operadora.

O 5G DDS da Claro, porém, ainda é três vezes mais lento do que o 5G oficial, que deve chegar ao Brasil nos próximos anos.