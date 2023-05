App de namoro de pessoas com deficiência terá acesso gratuito dia 12

Divulgação Em ação promocional, app desenvolvido especialmente para pessoas com deficiência e também para quem sente atração por indivíduos com esse perfil irá isentar a cobrança no dia 12 de junho.

O Dia dos Namorados está chegando e para entrar no clima romântico da data, o aplicativo de relacionamento Devotee irá oferecer acesso totalmente gratuito para quem procurar por sua cara metade no dia 12 de junho, ou seja, será possível enviar mensagens para os interessados sem pagar a assinatura mensal.

Desenvolvido especialmente para pessoas com deficiência e também para quem sente atração por indivíduos com esse perfil, o app coleciona diversas histórias com finais felizes. Dentre elas, está o caso dos jovens Felipe de Lima Naliato, de 25 anos, e Samantha Brito de Souza, de 22 anos, que estão namorando desde agosto de 2022, após fazerem um cadastro no no Devotee.

“Eu já tinha usado outros aplicativos, mas quando a pessoa descobria que eu tinha deficiência, parava de conversar comigo. O Devotee nos permite agilidade, porque, antes da conversa, a pessoa já sabe toda nossa dificuldade”, conta o estudante de tecnologia Naliato, que tem distrofia muscular congênita.

Foi no aplicativo que ele conheceu e começou a se relacionar com Samantha. “Eu tenho distrofia muscular e ela me apoia em muitas atividades que necessitam de força física. Ela é uma pessoa tranquila e muito especial para mim. Temos um afeto enorme um pelo outro. É uma relação que eu nunca tive antes”, acrescenta.

Para Samantha, o uso do aplicativo possibilitou que ela conhecesse novas pessoas e, claro, encontrasse seu namorado. “O Devotee foi o meu primeiro app de namoro. Eu não conhecia, mas minha irmã indicou. Fiz o cadastro em julho do ano passado e um mês depois já estava namorando com o Felipe, que é muito carinhoso, gentil em tudo e sempre disposto a me ajudar”, conta a dona de casa Samantha, que é amputada e tem Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

Desenvolvido pelo empreendedor Ricardo Alonso Jorge, após sofrer um acidente grave de wakeboard e ser diagnosticado com Hematoma Subdural Agudo, o app nasceu para suprir as necessidades das pessoas com deficiência que buscavam por relacionamentos em aplicativos, mas não estavam satisfeitas com o resultado. A plataforma Devotee já reúne mais de 15 mil pessoas cadastradas, que deram 593.654 likes e 4920 matches. Somente em 2023 já são mais de 2 mil novos usuários.

“Estou bastante confiante que a partir dessa promoção muitos outros casais poderão se encontrar e serem felizes, assim como o Felipe e a Samantha. A cada dia vejo o quanto meu projeto cumpre seu papel na transformação da vida das pessoas”, diz o empreendedor.

O aplicativo está disponível para download na Play Store e na Apple Store.

Fonte: Mulher