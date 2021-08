App de delivery oferece cashback em todas as compras; R$ 700 mil já foram pagos

Divulgação Juliano Matias, Roberto Fantin e Roberto Carpes, sócios do Appétit Delivery

Cashback em todas as compras no delivery. É essa a proposta principal do Appétit Delivery, um aplicativo que já distribuiu R$ 700 mil em crédito desde 2018, cerca de R$ 200 mil por ano. Atualmente, mais de 250 mil usuários utilizam a aplicação em todo o Brasil.

Com restaurantes, bares , supermercados, farmácias e distribuidores de água e gás, o Appétit Delivery permite que os clientes recebam uma quantia em crédito a cada compra, trazendo vantagem aos usuários e os fidelizando – 85% voltam a comprar no mesmo lugar, afirma o app.

Quem oferece o dinheiro de volta é o próprio estabelecimento comercial. Se este não quiser participar da promoção contínua, porém, o Appétit Delivery garante pelo menos 1% de cashback.

Para Juliano Matias, um dos sócios da empresa, a vantagem é boa para clientes, aplicativo e estabelecimentos comerciais. “Imagine que um estabelecimento ofereceu um desconto de 10%. Numa compra de 100 reais, se o usuário usar o desconto, vai entrar no caixa da empresa apenas 90 reais. Já no caso do cashback, o usuário paga 100 reais para o estabelecimento e ganha 10 por cento para comprar novamente e o estabelecimento fica com esse dinheiro no caixa até na virada do mês, quando ele faz o repasse para nós”, afirma.

Criado no oeste do Paraná, o objetivo do Appétit Delivery é atingir cidades menores, driblando a concorrência de gigantes como iFood, Rappi e Uber Eats. Atualmente, 69 cidades brasileiras em 13 estados já possuem o aplicativo, que está chegando a mais 30 municípios, inclusive um uruguaio. “É uma expansão natural”, define Juliano.