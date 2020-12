Andr Fogaa App da Samsung promete acelerar jogos em celulares Galaxy

A Samsun g lançou um aplicativ o chamado GameDriver , que promete melhorar o desempenho de jogos em alguns de seus smartphones . Este aumento de performance acontece com ajuda de atualizações entregues diretamente na placa gráfica dos aparelhos da marca.

A marca asiática diz que trabalha com proximidade em mais de 50 parceiros, incluindo estúdios de desenvolvimento dos jogos, distribuidoras dos games, desenvolvedores de ferramentas para este público, criadores de engines e também as empresas responsáveis pela fabricação das placas gráficas – como a ARM e a Qualcomm. Outros nomes de peso incluem ChuckleFish, Crytek e Unity.

O objetivo é de realizar ajustes finos para que a GPU de smartphones Samsung trabalhe com mais fôlego e eficiência em jogos específicos, mais ou menos como já fazem Nvidia e AMD quando lançam atualizações para drivers das placas gráficas nos PCs.

“A Samsung desenvolve e oferece suas próprias ferramentas e SDKs como o GPUWatch e Galaxy GameSDK, que ajudam os desenvolvedores de jogos a encontrar gargalos de recursos e resolver problemas de desempenho em tempo real”, comenta a empresa. “Os SDKs são integrados com as principais engines dos games como o Unity Adaptive Performance, para orientar desenvolvedores de maneira fácil”, complementa.

Além do aplicativo, a Samsung também compartilha seus engenheiros para que os desenvolvedores tirem dúvidas, indo até mesmo para a colaboração direta na programação do título.

Já existem jogos com melhorias em celulares Samsung

Mesmo com o lançamento do GameDriver acontecendo nesta semana, três jogos famosos já estão na lista de games que recebem melhorias do app: Call of Duty: Mobile, Black Desert e Fortnite – o terceiro deles é exclusivo da Galaxy Store, se você não considerar o instalador da Epic e que precisa ser baixado por fora da Play Store.

A Samsung não é a única empresa de celulares a lançar um aplicativo que facilita a atualização de GPUs. Este caminho foi recentemente trilhado pelas chinesas Xiaomi e Oppo, com soluções muito semelhantes ao anunciado pela marca coreana.

Por enquanto o GameDriver está disponível somente para os aparelhos da linha Galaxy S20 e os Galaxy Note 20. Existe a promessa de outros modelos também receberem o app, mas ainda sem previsão de lançamento. Se você tem um dos dois smartphones, basta clicar nos links abaixo para baixar o aplicativo pela Play Store.

Galaxy S20/Note 20 com processador Qualcomm

Galaxy S20/Note 20 com processador Exynos (modelos vendidos no Brasil)

