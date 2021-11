Aposte online na Mega-Sena de R$ 38 milhões deste sábado (20)

Uma MEGA oportunidade! Assim são os dias que têm sorteio da Mega-Sena , o principal jogo lotérico do país. Neste sábado (20), o concurso (2430) da loteria mais queridinha dos brasileiros pode pagar até R$ 38 MILHÕES de prêmio estimado para uma aposta vencedora e as apostas podem ser realizadas a qualquer momento com o Mega Loterias .

Agência Brasil Mega-Sena será sorteada neste sábado (20)

Mas antes de realizar a sua aposta online, o jogador deve primeiro tomar uma decisão sobre a maneira como ele pretende concorrer ao super prêmio. Não entendeu? Continua aqui que a gente te explica.

Primeiro, vale lembrar que só levará a bolada para casa quem conseguir acertar os seis números sorteados. No Mega Loterias , site especializado em apostas nas loterias pela internet, o jogador encontra os melhores bolões para apostar e aumentar as suas chances de ganhar, mas também pode fazer apostas individuais com os seus números da sorte, tal como nas casas lotéricas tradicionais.

Quanto custa apostar online na Mega-Sena

No Mega Loterias, a aposta simples da Mega-Sena, com 6 dezenas, custa R$ 6,00 e garante ao apostador 1 chance em pouco mais de 50 milhões. Mas se o jogador quiser aumentar as suas chances de ganho, ele pode marcar mais dezenas no volante virtual ou adquirir a cota de um bolão. As dezenas extras custam a partir de R$ 43 (valor pago por 7 números) e os bolões têm valor mínimo de R$ 5.

Leia Também

Como funcionam os bolões da Mega-Sena

Basicamente, os bolões são jogos estratégicos em grupo, em que os participantes dividem os custos da aposta com outros apostadores para, assim, fazer jogos mais robustos e aumentar as chances de vitória.

Os bolões do Mega Loterias são criados por especialistas em loterias, que se baseiam em estatísticas, probabilidades e estratégias como desdobramentos e fechamentos aumentar as possibilidades de premiação dos participantes. No site, há diversas opções de bolões para todos os bolsos e através deles dá para garantir até 656x mais chances de ganhar na principal loteria do país!

Participe da Mega Friday da Virada

O Mega Loterias está com uma superpromoção que vale para todo o mês de novembro. É a Mega Friday da Virada , a promoção imperdível que garante BÔNUS DE 20% para todos os apostadores que realizarem compras acima de R$ 100 para a Mega da Virada , o concurso especial da Mega-Sena que vai sortear o maior prêmio da história das loterias nacionais.

A promoção é válida até 30 de novembro e os bônus são ativados assim que o pagamento da aposta for confirmado. Mas ainda tem mais vantagens: o valor de bônus não expira da conta do usuário e pode ser utilizado pelo apostador na loteria de sua preferência. Confira o regulamento completo no site e participe!