Apostando no valor do saber, Águia de Ouro é campeã do carnaval de São Paulo

A escola de samba Águia de Ouro é eleita a campeã do Carnaval 2020 em São Paulo após uma votação acirrada. O enredo foi Enredo: “O Poder do Saber – Se saber é poder… Quem sabe faz a hora, não espera acontecer”. Confira os melhores momentos do desfile, que mostra a evolução do conhecimento humano no Sambódromo do Anhembi, em SP.





