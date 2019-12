Apostador de Vila Valério ganha R$ 1,6 milhão na Quina

Prêmio foi sorteado na noite desta terça-feira.

Uma aposta de Vila Valério, cidade localizada no Norte do Estado, foi contemplada no sorteio 5149 da Quina, sorteada na noite desta terça-feira (17). O vencedor acertou os cinco números e terá direito a um prêmio de R$ 1.678.931,45. No mesmo valor, uma outra aposta, registrada por um caixa eletrônico, também foi contemplada.

Os números sorteados nesta terça-feira foram 07-14-43-64-76.

O próximo sorteio, a ser realizado nesta quarta-feira (18), o prêmio de R$ 700 mil.