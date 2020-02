Apostador de Aracruz ganha R$ 125 mil na Lotofácil

Aconteceu na noite de quinta-feira, 30 de janeiro de 2020 uma tentativa de homicídio na cidade de Água Doce do Norte, o fato ocorreu por volta das 18h30min na Rua Iracy Marques, próximo ao Supermercado Santana.

De acordo com as informações obtidas uma faca foi utilizada na tentativa de matar o senhor Sebastião Farias, 49 anos que foi atingido na região do tórax, a faca ficou inclusive cravada em seu corpo até que a ambulância conduzisse a vítima até o Hospital Dr. Alceu Melgaço em Barra de São Francisco.

O autor da facada trata-se de Júlio José de Oliveira, 40 anos, mais conhecido como Júlio do Levino, ele evadiu-se do local após o ocorrido porém foi encontrado logo em seguida em sua residência pela Polícia Militar, Júlio confessou a autoria do delito e recebeu voz de prisão imediatamente, ele disse a polícia que a motivação de sua atitude teria sido porque o senhor Sebastião teria tomado uma dose da sua cachaça e depois debochado de sua pessoa com várias piadinhas inconvenientes, diante dos fatos ele não controlou seu nervosismo e utilizou a faca que estava em seu bolso para ferir a vítima.

Sebastião Farias foi atendido pelos médicos em Barra de São Francisco que analisavam uma possível transferência para um centro hospitalar com uma tecnologia melhor, pois o ferimento teve uma gravidade considerável, porém até o fechamento dessa matéria o site não teve acesso a novas informações sobre o quadro de saúde da vítima.

Quanto ao acusado Júlio José de Oliveira, ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Barra de São Francisco para que medidas cabíveis fossem tomadas.

(*Site Barra)