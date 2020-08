Aposta de Renato, Pepê assume lugar de Cebolinha em ataque gremista

Aos 23 anos, Eduardo Gabriel Aquino Cossa, ou simplesmente Pepê, tem, no Campeonato Brasileiro, a oportunidade que aguarda desde abril de 2016, quando trocou o clube de sua cidade natal, Foz do Iguaçu (PR), pelas categorias de base do Grêmio. Com Everton Cebolinha de saída para o Benfica, de Portugal, Pepê assume, de vez, a condição de titular no ataque do Tricolor Gaúcho.

A opção parecia ser a natural. O jovem, de 23 anos, tem características parecidas com as de Cebolinha, como velocidade e drible. Além disso, na temporada passada, mesmo sendo reserva na maior parte do tempo – saiu do banco 22 vezes nos 51 jogos que disputou -, foi o vice-artilheiro gremista, com 13 gols, superado justamente por Everton, que fez 20. Na última semana, Pepê renovou o vínculo com o Grêmio até 2024.

A estreia como real dono da posição foi na noite de ontem (9), na vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, na Arena do Grêmio, pela primeira rodada da competição (confira aqui a classificação). O jogador teve atuação somente regular segundo índices do SofaScore, site especializado em estatísticas esportivas, mas recebeu elogios do técnico Renato Portaluppi, após a partida.

“O Pepê está acostumado com o grupo, joga conosco há muito tempo e se comportou muito bem. Não é fácil substituir o Everton. Tenho certeza que, nessa sequência de jogos, ele tem muito a dar ainda. Ele tem muito para crescer e tem toda a minha confiança e a do grupo”, declarou o treinador.

Durante os 90 minutos, Pepê tocou 53 vezes na bola, com 86% de aproveitamento nos passes, um cruzamento (sem precisão), quatro tentativas de drible (duas bem sucedidas) e três finalizações, sendo uma no gol, uma para fora e outra bloqueada. O jogador praticamente não entrou na grande área durante a partida ou chegou à linha de fundo.

Assim como Everton, que é também destro, o atacante atuou pela esquerda, cortando para a direita na hora do chute. Foi o que fez nas duas oportunidades que teve, ambas no segundo tempo. Aos 24 minutos, encarou a marcação de quatro atletas do Fluminense e bateu da entrada da área, à esquerda do gol defendido por Muriel. Depois, aos 31, Pepê avançou pelo meio, recebeu do lateral Bruno Cortez e arrematou à meia altura, novamente à esquerda, forçando o goleiro do time carioca a se esticar e espalmar para escanteio.

O gol da vitória gremista saiu no fim do primeiro tempo, com o atacante Diego Souza, após um bate-rebate dentro da área. O Tricolor Gaúcho volta a campo na próxima quarta-feira (12), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Ceará, em Fortaleza. No mesmo dia e horário, o Fluminense tenta a reabilitação no Brasileiro diante do Palmeiras, no Maracanã.