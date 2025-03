Aposentados e pensionistas: informe de rendimentos já está disponível na internet

Está disponível no site www.ipajm.es.gov.br o comprovante de Rendimentos dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Estado (IPAJM), para fins de Imposto de Renda (IR), relativo ao ano de 2024. Esse documento é um extrato detalhado dos valores recebidos pelos segurados.

De uma forma rápida e fácil, e sem sair de casa, o beneficiário consegue visualizar e imprimir o comprovante nessa página, dentro do banner “Informe de Rendimentos”, localizado à direita, conforme mostra imagem a seguir.

Para facilitar, confira abaixo o passo a passo para acesso ao Informe pela internet.

Passo a passo

1 – Entre no banner “Informe de Rendimentos” e você será direcionado para o site “Acesso ao Cidadão”, link https://eservidor.es.gov.br (de acordo com Imagem A);

Imagem A

2 – Realize o login usando o CPF e senha. Em seguida, o usuário será encaminhado para a página “Serviços Corporativos”, onde consta o item PORTAL DO SERVIDOR (Imagem B);

Imagem B

3- Clique no item PORTAL DO SERVIDOR, e aparecerá a tela para acesso ao Comprovante de Rendimentos (Imagem C);

Imagem C

4- Forneça o ano do Informe de Rendimentos pretendido, e clique em “Exibir”;

5- O documento será exibido em arquivo PDF.

Central Atendimento IPAJM

Na impossibilidade de conseguir o documento via internet, há a opção de retirar na Central de Atendimento (CAT) do Instituto, que está localizada Avenida Cezar Hilal, nº. 1345, bairro Santa Lúcia, Vitória/ES. Não é necessário realizar agendamento prévio para esse serviço, e o documento é fornecido gratuitamente.

O horário de atendimento da CAT é das 8h às 18h, de segunda a quinta-feira, e nas sextas das 8h às 17h.

Serviço:

Comprovante de Rendimentos do IPAJM – ano-base 2024

Aposentados e pensionistas

Acesso: www.ipajm.es.gov.br, no banner Informe de Rendimentos

Dúvidas? (27) 3201-3180/(27) 3202-8131

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do IPAJM

Carolina Paixão

(27) 3636-4189

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES