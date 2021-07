Aposentados com doenças graves podem sacar o benefício integral; entenda

Reprodução: iG Minas Gerais Justiça concede direito à suspensão do desconto em caso de doenças como câncer ou cardiopatia, por exemplo

A 4ª Vara Federal de Campinas, em São Paulo, determinou a suspensão imediata dos descontos na aposentadoria de um portador de cegueira monocular . Esse é um exemplo dos casos em que aposentados podem solicitar o impedimento do desconto no Imposto de Renda para benefícios do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social).

O desconto só é aplicado em aposentadorias acima de R$ 1903,98, e a redução é menor após os 65 anos.

Segundo a Folha de São Paulo, esse direito já é concedido a aposentados e pensionistas por morte desde 1988, mas o INSS tem dificuldade de reconhecer administrativamente. O que faz com que os segurados recorram à Justiça.

Para aposentados que recebem um benefício maior do que R$ 1.903,98, os percentuais aplicados variam entre 7,5% e 27,5% por mês, dependendo da faixa de renda. No entanto, doenças graves como cardiopatia e câncer podem permitir a retirada integral da aposentadoria.





Quais são as doenças que dão direito ao desconto

Tuberculose ativa

Alienação mental (como nos casos de consequência do Alzheimer)

Esclerose múltipla

Neoplasia maligna (câncer)

Cegueira

Hanseníase

Paralisia irreversível e incapacitante

Cardiopatia grave

Doença de Parkinson

Espondiloartrose anquilosante

Nefropatia grave (doença dos rins)

Hepatopatia grave (doença do fígado)

Estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante)

Contaminação por radiação

Aids

Acidente

A lei inclui também os casos em que a aposentadoria foi motivada após acidente de trabalho ou doença ocupacional