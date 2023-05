Após vitória, Corinthians inicia preparação para encarar o Atlético-MG

Na tarde desta segunda-feira (29), no CT Dr. Joaquim Grava, o Corinthians se reapresentou após a vitória diante do Fluminense e iniciou a preparação para a partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na quarta (31), às 21h30, o Timão recebe o Atlético-MG, em busca de uma vaga para as quartas da competição nacional.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos ontem (28) realizaram um trabalho regenerativo. Os demais foram ao Campo 3 para o aquecimento e, em seguida, participaram de um treino de rondo em que, após uma sequência de passes, os jogadores faziam uma situação de ataque.

O técnico Vanderlei Luxemburgo ainda promoveu mais duas atividades: um jogo em espaço reduzido com minigols colocados ao redor da área de jogo; e, por fim, um treinamento de enfrentamento em campo inteiro.

12 atletas das categorias de base do clube completaram o trabalho do dia: o goleiro Kauê (2004); os laterais Abimael (2003) e Caipira (2005); os zagueiros Thierry (2005) e Vinicius Cressi (2004); os meio-campistas Dimas (2005), João Victor (2005), Thomas (2005) e Thomas Argentino (2004); e os atacantes Léo Agostinho (2005), Mateus Henrique (2005) e Pedro (2006).

Amanhã (30), novamente no período da tarde, o elenco corinthiano fará o último treino antes de encarar o Atlético-MG.

Fonte: Esportes