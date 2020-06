Após ver bares cheios, governador de NY cobra regras de distanciamento

Cenas de aglomerações diante de bares levaram o governador de Nova York, Andrew Cuomo, a cobrar de autoridades locais e donos de estabelecimentos que respeitem rigorosamente as diretrizes de reabertura durante a pandemia do novo coronavírus.

“Aos governos locais digo: ‘façam seu trabalho'”, afirmou Cuomo em entrevista coletiva. No último fim de semana, ele criticou as multidões diante dos bares nas ruas de Nova York e exigiu que as pessoas cumpram as regras de distanciamento social de dois metros.

Cuomo e o governador da vizinha Nova Jersey, Phil Murphy, cujos estados estão entre os mais afetados pela Covid-19 nos EUA, disseram que estão deixando em aberto a opção de readotar restrições se as autoridades locais não impedirem grandes aglomerações públicas que criam o risco de disseminar infecções.

“Rezo a Deus para que não precisemos”, disse Murphy durante visita ao calçadão de Atlantic City quando indagado sobre a possibilidade de voltar a fechar o comércio.

Juntos, Nova York e Nova Jersey respondem por mais de um terço das quase 116 mil mortes provocadas pela covid-19 nos Estados Unidos. Os dois estados seguem as diretrizes de saúde para reabrir os negócios enquanto as medidas de infecção recuam — casos novos, mortes, hospitalizações e taxas positivas entre as pessoas sendo examinadas.

No domingo (14), Cuomo disse que seu estado recebeu 25 mil queixas de violações de distanciamento social e outras exigências emergenciais, a maior parte em Manhattan e nos Hamptons, área que concentra comunidades litorâneas ricas situada no extremo leste de Long Island.