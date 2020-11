Após usar máscaras de tricô, Fabiana Justus testa positivo para a Covid-19

Na noite da última sexta-feira, 13, a influenciadora Fabiana Justus, filha do empresário Roberto Justus , compartilhou com seus seguidores no Instagram que testou positivo para o coronavírus.

Divulgação Filha de Roberto Justus está com coronavírus





Segundo ela, ela usou as máscaras de proteção feita de tricô, e logo após veio o resultado positivo do diagnóstico. “Estou me sentindo uma idiota”, acrescenta Fabiana em seus stories.





A influenciadora também contou que recebeu o resultado um dia antes e, desde então, pediu que seus amigos e parentes também fizessem o teste. Ela completou dizendo que sempre usou máscaras cirúrgicas desde o começo da pandemia, mas, aderiu às de tricô, pois achava “lindas e estilosas”

“Acho importante falar isso aqui”, observou. “Estou com um pouco de medo dela não ser muito boa de proteção”. O marido dela, o empresário Bruno Levi D’Ancona, também testou positivo para Covid-19.