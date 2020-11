Após três horas de interdição na BR-101, pista é totalmente liberada

O veículo de passeio puxava um trailer carregado com cocos verdes e a carga acabou espalhada na pista

Na manhã desta segunda-feira (23), um acidente na BR-10, em Linhares deixou a rodovia parcialmente interditada. Um caminhão-tanque colidiu com um carro de passeio. A Polícia Rodoviária Federal já está no local. Segundo a Eco-101, concessionária que administra o trecho, a prista foi inteiramente liberada às 8h55 minutos desta manhã.

De acordo com as primeiras informações passadas pela PRF, uma carreta-tanque estava cruzando a BR-101, na altura da entrada para o bairro Planalto, no sentido São Mateus, quando um carro derrapou, não conseguiu parar e acabou entrando embaixo da carreta.

O veículo de passeio puxava um trailer carregado com cocos verdes e a carga acabou espalhada na pista. Segundo a PRF, o trânsito está interditado neste momento no sentido Linhares. O corpo de Bombeiros foi acionado e prestou socorro às vítimas.

De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a ocorrência foi registrada no km 143,7, em Linhares, às 06h30 desta segunda-feira (23). Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Bombeiros estão no local. Para atendimento as pistas principais estão interditadas e o tráfego foi desviado para as pistas marginais em ambos sentidos.

*Mais informações em instantes

(*Folha Vitória)