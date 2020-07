Após testar negativo para a Covid-19, Bolsonaro passeia de moto em Brasília

Foto: Lucio Bernardo Jr./Câmara dos Deputados O deputado José Mentor (PT-SP) durante audiência na Câmara

O ex-deputado federal José Mentor (PT), 71, faleceu na madrugada deste sábado (25) em São Paulo, vítima da Covid-19. O político estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital 9 de Julho há mais de 10 dias.

Mentor era advogado e foi deputado federal por quatro legislaturas, entre 2003 e 2019. Ele também foi vereador da Câmara Municipal de São Paulo de 1993 a 2003.

O irmão do deputado, Antonio Mentor, postou uma mensagem sobre o falecimento no Facebook.

Com muita tristeza e dor comunicamos que, depois de uma longa luta contra o COVID-19, o meu irmão José Mentor nos… Posted by José Mentor on Saturday, July 25, 2020

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) também divulgou uma mensagem em seu Twitter.

Meus sentimentos à família do ex-deputado federal José Mentor, vítima do covid-19. Parlamentar destacado na luta pelos direitos dos trabalhadores. Uma pena. — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) July 25, 2020

No Congresso Nacional, Mentor foi relator da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Banestado (Banco do Estado do Paraná), iniciada em 2003, com base em investigações da PF (Polícia Federal), a fim de apurar responsabilidade sobre evasão de divisas, de um montante de US$ 30 bilhões (R$ 161 bilhões na cotação atual), movimentados entre 1996 e 1997.

Em maio de 2017, o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, apresentou denúncia contra o deputado em inquérito aberto na Operação Lava Jato. A investigação, aberta em março de 2015, apontou indícios de que o parlamentar petista atuou em crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Segundo o inquérito, José Mentor recebeu R$ 380 mil do doleiro Alberto Youssef em fevereiro de 2014. O repasse teria sido feito a pedido do então deputado André Vargas (sem partido-PR).

Em outubro de 2018, o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), arquivou a denúncia da Procuradoria Geral da República. Celso de Mello entendeu que não foram apresentados elementos mínimos contra o parlamentar. Com isso, o ministro concedeu o chamado “habeas corpus de ofício” para arquivar o caso.