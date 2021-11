Após tentativa de estupro, mulher corta pênis e testículos do agressor

niekverlaan / Pixabay Homem tem 80% do pênis e dos testículos cortados ao tentar estuprar uma mulher

Uma mulher de 59 anos esfaqueou as genitálias de um homem que tentou violentá-la. Ela foi presa por lesão corporal e disse que já foi estuprada pelo mesmo homem outras vezes. O caso aconteceu no último domingo (07), em Prados, Minas Gerais.

O homem, de 41 anos, teve 80% do pênis e dos testículos cortados com uma faca pela mulher. A Polícia Militar de MG foi acionada após o agressor dar entrada em um hospital da Santa Casa. Em conversa com os policiais, ele revelou o nome da mulher e conseguiram prendê-la pouco tempo depois.

O filho da mulher defendeu que a mãe agiu em legítima defesa, já que o homem a perseguia e já havia estuprado ela outras vezes. Ainda, o rapaz conta que a mãe não contou dos abusos para a família porque tinha medo de ser ameaçada.

Em depoimento à PM, a mulher, que não foi identificada, revelou que o a agarrou a força enquanto estava na área externa da própria casa. Ele ainda teria ficado nu, segundo ela.

Em um momento de distração, ela pegou uma faca dentro de sua casa e atacou o rapaz na região da genitália. Segundo a PM, a mulher confessou que queria decepar o pênis e o testículo do abusador. Presa em flagrante, ela foi levada para a Delegacia de Plantão de São João Del Rei.