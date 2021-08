Após Tarcísio Meira, Glória Menezes é internada em decorrência da Covid-19

Reprodução/Instagram Glória Menezes e Tarcísio Meira estão internados com Covid-19





A atriz Glória Menezes, de 86 anos, foi diagnosticada com a Covid-19 e está internada junto com o marido, Tarcísio Meira , no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde a tarde desta sexta-feira (6). Em estado menos grave do que o companheiro há 56 anos, ela está sendo acompanhada por uma equipe médica em um quarto particular. O ator está intubado na Unidade de Tratamento Intesivo.





Vale lembrar que Tarcísio Meira e Glória Menezes receberam a segunda dose da vacina contra a Covid-19, em Porto Feliz (SP), na Unidade Básica de Saúde Vila América, no final de março.