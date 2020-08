Após susto, Bianca Andrade sai do hospital e segue se recuperando

A cantora Anitta se divertiu em uma balada na Croácia com a amiga Laryssa Bottino e resolveu compartilhar alguns momentos com os seguidores no Instagram na madrugada deste domingo (2). Nos vídeos, a poderosa aparece dançando, mas o que chamou a atenção de algumas pessoas foi a roupa e o bumbum da artista.

Reprodução/Instagram Anitta

Vendo as críticas, Anitta resolveu responder comentários de alguns seguidores, como o de um homem que falou da transparência da sua roupa. “Só eu achei essa blusa transparente que deu pra ver coisas ou tenho a mente muito poluída?”, escreveu.

A resposta da cantora foi a seguinte: “O mesmo que daria para ver se a blusa estivesse em um homem. Mamilos. Até cachorro tem mamilo… preocupa não que isso não é mente poluída, está tudo ok com sua saúde mental sendo este o tópico em análise”.

Já uma mulher quis colocar defeito no bumbum da artista: “Tá com o bumbum bem flácido”. Anitta não deixou barato e rebateu: “E o seu está duro? Está feliz com ele? Então arrasaaaaaa e se joga. Eu estou feliz com o meu mole mesmo, estou me amando, jogando pro alto”.

Mesmo com a quarentena, Anitta está na Croácia e deve ir para a Itália em breve para assuntos profissionais, depois ela segue para os Estados Unidos, também a trabalho.