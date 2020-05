Após ser solto, leopardo ataca guarda-florestal na Índia; assista

Divulgação/Official White House/Shealah Craighead Trump iniciou o tratamento sem aval da Casa Branca no último dia 18





Segundo a assessoria de imprensa de Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos se sente “perfeitamente bem” após finalizar tratamento com hidroxicloroquina . Doses terminaram no último dia 25.

Leia também: “Trump mandará 2 milhões de comprimidos de hidroxicloroquina”, diz Bolsonaro

Kaylwigh McEnany falou à CNN sobre considerações de Trump após finalizar tratamento de combate ao novo coronavírus. O presidente avalia que seu estado de saúde é “ótimo” e que faria o tratamento novamente, caso fosse necessário.

“É importante, claro, se você for tomar hidroxicloroquina, ter uma prescrição do seu médico. Os médicos são os únicos que precisam prescrever isso”, informou Kaylwigh. Diversos estudos apontam que o uso da hidroxicloroquina e da cloroquina não é eficaz no tratamento contra a Covid-19 , além de poder agravar quadro de pacientes.

Leia também: Após a França, Itália também proíbe uso da cloroquina para tratar Covid-19

Trump afirmou tomar o medicamento no último dia 18 , mas não teve autorização do médico especial da Casa Branca . “Você ficaria surpreso com a quantidade de pessoas que está tomando, especialmente entre as que estão na linha de frente”, disse o presidente, mas não apresentou provas que baseassem as afirmações.

“Eu estou tomando porque eu acho que é bom. Ouvi um monte de histórias boas sobre ela. Se não for bom, eu conto a vocês”, disse.