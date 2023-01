Após ser espancada, mulher mata o marido a facadas

Segundo a Polícia Civil, envolvidos estavam ingerindo bebidas alcoólicas quando o crime aconteceu. Caso foi em Anápolis (GO)

Um homem de 35 anos, identificado como Douglas Cavalcante de Jesus, foi morto a facadas na noite desse sábado (28/1), após espancar a mulher, Aline Pinheiro Dias, de 33. Segundo informações da Polícia Militar de Goiás (PMGO), o casal bebia, na companhia de um amigo, quando o crime aconteceu, no Setor Vila Jaiara, em Anápolis, a 55 km da capital goiana.

De acordo com a corporação, foi o próprio amigo do casal quem acionou a PM, após presenciar o homicídio. Conforme a ocorrência, ao chegar no local, a equipe policial se deparou com a suspeita e a vítima caídas no chão da cozinha da casa e ainda sob efeito do álcool.

Defesa

À PM, a mulher disse que esfaqueou o marido para se defender, já que, durante uma discussão, o homem teria dado dois socos nela. Segundo a corporação, Aline apresentava ferimentos no rosto. Já o marido estava com duas perfurações no corpo, sendo uma nas costas e outra no peito. O cômodo do imóvel estava sujo de sangue.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para socorrer o casal, que foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana). Douglas não resistiu aos ferimentos e morreu momentos depois, por volta das 22h30. O óbito foi confirmado ao filho do casal, que foi até a unidade de saúde depois de ser informado sobre o crime. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.